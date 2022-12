Volkswagen Amarok 2023 – rijtest en video

Pickups zijn een vreemd genre, maar er zijn landen waar ze erbij zweren. Vandaar dat de rijtest van de Volkswagen Amarok 2023 in het zonnige Zuid-Afrika plaatsvond.

In Nederland lijkt het een behoorlijk overbodige voertuigcategorie, maar in Zuid-Afrika zijn bakkies zo’n beetje een way of life. Ik heb de officiële cijfers er niet bij kunnen vinden, maar op de weg lijkt zeker een kwart van de auto’s in Zuid-Afrika een pickup. Je ziet ze overal en ze worden gebruikt voor iedere toepassing.

In ons door veiligheid geobsedeerde kikkerlandje krijgen we het er echt niet meer doorheen, maar in Zuid-Afrika zie je overal pickups waar in de laadbak een aantal mensen zitten. Langs de kant van de weg wordt er ook gelift met een briefgeld in de hand, om zo een plekje in een bakkie te bemachtigen. Dat is nog eens een deeleconomie. Dat het weinig regent in Zuid-Afrika helpt ongetwijfeld bij deze manier van vervoer.

De connectie met Ford

Een andere reden voor Volkswagen om de introductie van de nieuwe Amarok in Zuid-Afrika te doen, is omdat de productie daar gaat plaatsvinden. In een fabriek van Ford nog wel, want de Amarok heeft onderhuids erg veel gemeen met de nieuwe Ranger. Feitelijk komen alle motoren en systemen van Ford, maar gelukkig heeft Volkswagen ze wel royaal overgoten met een saus uit eigen keuken. Design en materiaalkeuzes ademen duidelijk Volkswagen, dit is geen liefdesbaby ontstaan uit louter badge engineering.

De relevantie van de Amarok

Van de vorige generatie Amarok (occasion aankoopadvies Amarok) wist Volkswagen sinds 2010 830.000 stuks te slijten. Daarvan kwamen er ruim 3.700 stuks naar Nederland, sommige overigens als importauto. Een deel van dat succes heeft Volkswagen te danken aan defensie. Die heeft 1667 Amaroks, waarvan er 8 speciaal ingericht voor het vervoer van honden. Mocht je een Amarok met optische en geluidssignalen tegenkomen, dan is die van marechaussee of van de Explosieven Opruiming Dienst (EOD).

Een maatje groter

Voor het oog lijkt de nieuwe Amarok wat smaller, maar hij groeide in bijna alle dimensies. In de lengte kwam er 96mm bij (lengte 5.350mm) en de wielbasis groeide zelfs met 173mm tot 3.270mm. Voor offroaden is dat goed nieuws, want de wielen staan hierdoor meer op de hoeken staan. De aanloophoeken zijn dus verbeterd. De doorwaaddiepte gaat van 500 naar 800mm, dus laat die slagregens maar komen.

De laadvloer heeft 1.227mm aan breedte tussen de wielkasten, wat groot genoeg is voor een europallet. Bij de doublecab carosserie is het pickup bed 1.624mm lang. Of dat voor Nederland zo blijft is maar de vraag. Er zijn in Nederland ingewikkelde regels voor grijze kentekens om de fiscale voordelen te hebben. De eerste generatie Amarok kreeg voor Nederland in een XL variant een langere laadbak. Het is nog onbekend hoe dat met deze tweede generatie Amarok gaat verlopen, maar het lijkt redelijk zeker dat er aanpassingen nodig zullen zijn.

Verschillende motoren niet alles voor de EU

Zoals je wellicht verwacht staan er op het lijstje motoren vooral diesels. Naar een PHEV of een volledig elektrische versie zoek je vergeefs. In de belangrijkste markten (zoals Zuid-Afrika en Australie) is dat voor dit soort auto voorlopig nog geen onderwerp.

Een klein zijstapje: in Zuid-Afrika doen ze momenteel aan loadshedding AKA rolling blackouts. Om de belasting op het sterk verouderde met kolencentrale werkende elektriciteitsnet te verminderen, worden segmenten periodiek uitgeschakeld. Een lokale McDonalds in Kaapstad adverteerde daarbij al dat zij altijd stroom hebben ook gedurende loadshedding, met dank aan hun eigen generator. Of het een goed plan om daar dus al aan elektrische auto’s te denken valt te bezien.

Van de motoren die wel komen, zijn er twee die sowieso niet naar de Europese Unie komen. De eerste is de 2.0 TDI met 150 pk met handgeschakelde vijfbak. De tweede motor is de meest krachtige die Volkswagen in de Amarok lepelt: de 302 pk en 452 Nm sterke 2.3 TSI. Uit de motorinhoud zou je kunnen afleiden dat dat een Ford blok is en dat is ook zo. Alle diesels overigens ook, wat ergens wat vreemd voelt gezien hoe goed Volkswagen is met diesels.

De 240 pk en 600 Nm sterke V6 TDI is dus ook een Ford blok, maar ook deze komt vermoedelijk niet naar Nederland. Het was met deze versie dat we door Zuid-Afrika konden rijden. Een heerlijke, koppelrijke diesel die is gekoppeld aan een tientraps automaat. Gelukkig schakelt de bak bliksemsnel door de versnellingen, dus je hebt het niet eens door dat het er zo veel zijn. Ondanks dat de doublecab meer dan twee ton weegt, heeft de V6 TDI geen enkele moeite om de Amarok rond te sleuren.

De vermoedelijke versies voor Nederland bestaan uit een duo van twee liter grote TDI’s. De eerste heeft 170 pk en 405 Nm, de sterkere bi-turbo schopt het tot 205 pk en 500 Nm. Beiden kunnen worden uitgerust met een handbak met zes verzetten of de tientraps automaat. Voor géén van de motoren zijn op dit moment prestatie- of verbruikscijfers bekend, dus we houden het voorlopig op vlot genoeg. Dat geldt in ieder geval wel voor de V6 TDI en de 205 pk sterke 2.0 TDI.

Singlecab vs Aventura

Bij introducties van personenauto staan ze er nooit: de absolute basisversie. Des te leuker is dat Volkswagen het bij de introductie van de Amarok wel doet, ook in een versie die niet naar de Europese Unie komt: de singlecab. Met dit soort werkpaarden heeft de basisversie iets stoerders over zich: de ongespoten bumpers, stalen velgen en gebrek aan tierelantijnen zijn veel functioneler als de omgeving ruiger wordt.

Voor diegenen die wat meer luxe willen, is er de Amarok Aventura. Die rolt op glimmende 20 of 21 inch velgen, chromen accenten zoals deurgrepen, spiegelkappen en bumpers. De standaard LED koplampen worden geupgrade naar IQ.LIGHT – LED matrix koplampen en ook de achterlichten zijn dan LED. Een roll-bar in carrosseriekleur is optioneel ook om te wisselen voor een chromen versie. Iets minder blingbling is de Panamericana versie, maar vooralsnog is niet gepland om die naar Nederland te halen.

Interieur: Ford met een schep Volkswagen

Eigenlijk zou ik de bovenstaande titel niet moeten schrijven, want storend is het niet. Alleen als je ook (regelmatig) recente Volkswagen producten rijdt, zullen verschillen je opvallen. Knoppen en de indeling van de schermen is net even anders, maar zijn waar mogelijk wel uitgevoerd in de Volkswagen huisstijl. Het is allemaal hypermodern met een 8,0 inch digital cockpit die is te upgraden naar een 12,3″ versie. Het van een 10,1″ groot scherm infotainmentsysteem staat in portret stand en heeft een eSIM, kan optioneel worden vergroot naar 12,0″ en heeft Apple Carplay en Android Auto.

De materialen zijn behoorlijk luxe voor een pickup, met soft-touch kunstlederen dashboard. Dat is overigens alleen zo in de hogere versies zoals de Aventura en Panamericana. In de basisversies is het materiaalgebruik terecht meer basic.

Laad- en trekvermogen

Daktent erop, trailer erachter: uiteraard kan het allemaal. De statische daklast zoals dat zo mooi heet is 350 kg, genoeg voor een daktent met gezellige vulling. Rijdend mag er 85 kg op, dus het plus-size model moet wellicht binnen zitten tijdens de rit.

Een beetje afhankelijk van de versie kan er tot 1,19 ton mee aan boord. Het trekgewicht is 3,5 ton, waarbij de hele combinatie totaal 6,5 ton mag wegen. Dan kom je wellicht ook op het punt dat het fijn is om gebruik te kunnen maken van de 4Motion vierwielaandrijving. In de meest eenvoudige versie zijn er drie rijmodi: 2H, 4H en 4L. Voor de sterkere motoren kan worden geupgrade zodat er een vierde rijmodus beschikbaar komt. Met de draaiknop 4A kent 4Motion een volledig variabele verdeling tussen voor- en achteras door toepassing van een meerplaats koppeling. Voor diegenen die verwachten echt ruig terrein tegen te komen, staat er op de optielijst nog een sperdifferentieel die vanuit de cabine is te activeren.

Ook handig is dat de rollo in de pickupbak elektrisch is te bedienen, ook via de afstandsbediening. De achterklep nu eindelijk ook via de centrale vergrendeling mee op slot (of van het slot).

Conclusie Volkswagen Amarok rijtest

Prijzen heeft Volkswagen wereldwijd nog niet, maar het neemt niet weg dat er met de Amarok een dijk van een pickup staat. Vergeleken met de vorige generatie zijn er ook nog eens 25 (!) assistentiesystemen beschikbaar gekomen. Van dodehoekwaarschuwing tot adaptieve cruise control, het kan allemaal op een Amarok zitten. Voor een auto die in West-Europa ook vaak op de weg gebruikt gaat, zijn dat nuttige toevoegingen.

De nieuwe Volkswagen Amarok deelt een groot deel van de technologie met zijn zustermodel, maar de conclusie van de rijtest is toch dat het een echte Volkswagen is. Qua materialen en design is er meer dan genoeg onderscheid.