Ford betaalt 500 miljoen om Tesla aan te pakken

Ze nemen Musk en kornuiten bloedserieus.

Het jonge automerk Tesla houdt het gesprek levend op de burelen van Autoblog. We hebben hier op de redactie te maken met devote petrolheads. Maar zelfs de verstokte V8 fan moet toegeven dat Tesla op dit moment indruk maakt. Niet zozeer door de auto’s, maar vooral vanwege hun aandrijflijnen.

Nu eindelijk komen de ‘echte’ automerken ook met elektrische aandrijflijnen en dat gaat niet van een leien dakje. Het blijkt dat Tesla toch een behoorlijke voorsprong heeft. Tesla is in rap tempo zijn gamma aan het uitbreiden. De nieuwste hype gaat ongetwijfeld de elektrische pickup worden. Als het aan Ford ligt, word het absoluut geen succes. De middelgrote pickup is namelijk sinds jaar en dag het territorium van Ford. De F-150 is de best verkochte auto ter wereld.

Of de gemiddelde pickup rijder zin heeft om over te stappen op elektrische aandrijving, zal de tijd leren. De pickup is toevallig erg populair in gebieden waarin men redelijk conservatief is. De V8, pickup, schoolgebeden en het trouwen van familieleden zijn daar nog zeer in trek. Ford gaat daar niet op gokken en neemt vast het voortouw.

Vandaag werd namelijk bekend gemaakt dat Ford Motor Company een megainjectie van 500 miljoen dollar heeft gedaan in Rivian. Mocht je niet weten welk bedrijf dat is, dan kan dat kloppen. Het is een opstartende fabrikant van elektrische pickups en SUV’s. De plannen die ze hebben kun je in dit artikel lezen. Maar het is duidelijk dat ze Tesla het vuur aan de schenen willen leggen.

Rivian kan nu de vergevorderde plannen gaan uitvoeren, want twee maanden geleden ontving het al een financiële injectie van maar liefst 700 miljoen euro. Het is de bedoeling om de R1S (SUV) en R1T zo snel mogelijk op de markt te brengen. Uiteraard wil Ford daar graag iets voor terug zien. Het wil het platform gebruiken om een eigen elektrische pickup te kunnen bouwen.