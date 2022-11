Hamilton: “Ben blij dat het seizoen voorbij is”

Lewis Hamilton is uitgestuiterd en blij dat het seizoen erop zit.

Het was een enigszins passend einde aan een moeilijk seizoen voor Lewis Hamilton vandaag in Abu Dhabi. Twee rondjes voor het eind viel zijn W13, die al de hele race niet topfit was, stil met technische malheur. De Brit reed op dat moment op de vierde plek, maar werd al belaagd door Sainz. Bovendien zat ook teammaat Russell op verser rubber de zevenvoudig kampioen op de hielen.

Hamilton sloot zo zijn eerste seizoen af in de Formule 1 zonder een zege te halen in het hele seizoen. Bizar genoeg behaalde de veelwinnaar vanaf 2007 ieder jaar tenminste één zege. Twee keer, in 2009 en in 2013, was het er maar eentje (opvallend genoeg in beide gevallen in Hongarije), maar toch. Hamilton geeft aan dat hij er tot op het laatste moment in geloofde dat het ook dit jaar nog zou gebeuren. Maar ja, helaas niet dus:

Ik heb tot en met de laatste race geloofd dat we eventueel een kans zouden hebben. Het is belangrijk om hoop te houden en werk te blijven verzetten. Ik heb alles gegeven, maar de laatste race vatte het hele seizoen samen. Ik ben blij dat het erop zit. Lewis Hamilton, is even klaar met blijven risen.

Het was inderdaad een lastig seizoen voor Sir Lewis. De nieuwe revolutionaire Mercedes bleek niet zo goed als verwacht. Onder andere omdat de technici over het hoofd hadden gezien dat porpoising een probleem zou zijn dankzij de nieuwe technische reglementen. De Mercedes was een van de ergste stuiterbakken en daarbij bovendien in tegenstelling tot de Ferrari niet heel rap. Dieptepunt voor Hamilton was waarschijnlijk de exit in Q1 bij de race in Saoedie-Arabië.

Het was ook het jaar waar Hamilton pas voor de derde keer minder punten scoorde dan zijn teammaat. Dat gebeurde hem eerder alleen in 2011 tegen Jenson Button en in 2016 tegen Nico Rosberg. Die laatste versloeg de wereldkampioen naar eigen zeggen in dezelfde auto. In 2007 haalde HAM een gelijk aantal punten als ALO, maar werd hij voor de Spanjaard gerangschikt op een extra tweede plaats.

De jonge George Russell werd voorafgaand aan het seizoen al gezien als iemand die de 37-jarige kampioen het vuur aan de schenen zou kunnen leggen. En dat bleek dan ook het geval te zijn. Toch is het zeker niet allemaal kommer en kwel voor Hamilton. Het idee dat HAM over the hill is, kan na dit seizoen namelijk de ijskast in.

De veteraan won zelfs het kwalificatieduel van mister saturday, met 13-9. Tevens scoorde hij een podium meer dan RUS. En ja, voor wat betreft die puntjes scheelt het weliswaar 35 stuks in het nadeel van Lewis. Maar goed, dat is op ruim 200 punten geen onoverkomelijk verschil.

Er zit dus nog wel wat in het vat bij HAM. Zijn oude rivaal Alonso, die toevallig vandaag ook uitviel met technische problemen, laat wat dat betreft zien dat er nog wel wat jaartjes in de tank kunnen zitten. We schrijven Hamilton dan ook zeker niet af voor 2023. Als die Mercedes gewoon weer goed is, pakt ‘ie zomaar alsnog die achtste titel…