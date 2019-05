Eindelijk komt er weer een echt goede autofilm aan

Althans, het heeft er alle schijn van.

Films en auto’s. Het is aan de ene kant een gouden combinatie. Ze zorgen voor visueel spektakel en ze zijn uitstekend geschikt om achtervolgingen, crashes en andere stunts mee uit te halen. Voor de autoliefhebber daarentegen is het niet altijd een onverdeeld genoegen. Zeker omdat de petrolhead veelal vrij goed geïnformeerd is en te veel facepalm-momenten heeft tijdens het kijken van de film.

Stel, je bent een arts: dan is het kijken naar een ziekenhuisdrama een zware opgave, je weet immers dat er geen hout van klopt. Dat hebben wij petrolheads als we een Audi zien oversturen of een burn out zien maken. Nu weten we dat The Transporter geen documentaire is, maar kan het iets waarheidsgetrouwer? Gelukkig zijn er ook films die weten te overtuigen. Niet alleen films met auto’s in de hoofdrol, maar ook de mensen áchter de auto’s.

Rush (2012)

Een goed voorbeeld is Rush. Een film van Ron Howard die zowaar (bijna) helemaal klopt en ook nog eens de moeite waard is als film. Daar komt er eentje bij, namelijk ‘Ford v. Ferrari’. Het leek er even op dat de film een enorme flop zou worden, want Tom Cruise zou de rol van Caroll Shelby gaan vertolken. De over-acterende pygmee wordt vervangen door Matt Damon. Maar daar houdt het niet op, want Christian Bale vertolkt de rol van Ken Miles, de testcoureur van Shelby uit de tijd. Jon Bernthal speelt de rol van Lee Iacocca.

Matt Damon als Caroll Shelby

Zoals de titel van film doet vermoeden, staat de Le Mans race van 1966 centraal. Verwacht geen film zoals Le Mans (met Steve McQueen), overigens. Het gaat in dit geval meer in de aanloop naar de race, de mannen die daadwerkelijk de auto’s gebouwd hebben. Maar er is meer goed nieuws. De film wordt geregisseerd door James Mangold, die we kennen van pareltjes als ‘Walk The Line’, Cop Land’ en ‘Logan’. We vertellen je even niet dat hij ook verantwoordelijk is voor films als ‘Kate & Leopold’, ‘Knight & Day’ en ‘Girl, Interrupted’.

Christian Bale als Ken Miles

James Mangold heeft aangegeven voor deze film de lijn te volgen van zijn laatste film (‘Logan’), waarin er minder CGI gebruikt werd dan normaal. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk stunts daadwerkelijk uit te voeren in plaats van computerbewerking. Leuk weetje: de rol van Dan Gurney wordt vertolkt door Alex Gurney, zijn zoon. de film ‘Ford v. Ferrari’ staat gepland voor 15 november 2019.

Meer lezen? Deze 15 autofilms zijn uiterst vermakelijk.