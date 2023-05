Uitslag Formule 1: Grand Prix van Miami 2023

Wat kan Max Verstappen vanaf P9 in de Grand Prix van Miami in 2023?

Na een weekend naar het nieuwe F1 format in Azerbeidzjan, is het dit weekend gewoon weer ’traditioneel F1′ in Miami. Al moeten we zeggen dat de combinatie van Miami en de Formule 1 helemaal niet zo traditioneel is. Na vorig jaar is de editie van dit jaar namelijk pas de tweede Grand Prix van Miami. Vroeger werd er al een keer gereden op het circuit van Sebring. Dat ligt ‘in de buurt’, maar was toch anders. En decennia geleden.

De editie van 2022 werd gewonnen door Max Verstappen. Maar het is maar de vraag of onze held dat huzarenstukje kan herhalen. Dit jaar start hij namelijk slechts vanaf P9 op de grid. Dat ligt niet aan een gebrek aan snelheid, want Max was eigenlijk het hele weekend het snelste. Echter toen het moest gebeuren in Q3 maakte hij een foutje. En omdat Leclerc daarna weer eens een auto afschreef, bleek dat een kostbaar foutje.

Voor Max staan vandaag in omgekeerde volgorde Ocon, Leclerc, Russell, Gasly, de verrassende Magnussen op P4 en daardvoor nog de top-3 bestaande uit Sainz, Alonso en Perez. Max heeft zijn werk dus letterlijk en figuurlijk voor zich liggen. Hoe ver komt onze held?

Start

Perez komt lekker weg en behoudt makkelijk P1 na de korte run richting bocht 1. Magnussen is de man die meteen terugvalt. Hij wordt opgeslokt door Russell, Gasly en Leclerc. Nog een stukje daarachter maakt Verstappen ook een voorzichtige start. Hij laat zich verrassen door Bottas en valt een plekje terug. Helaas is de allerslechtste start echter die van De Vries. De Fries verliest de meeste plaatsen en dat was vrij lastig, want hij startte al als vijftiende. Daar moet iets zijn misgegaan, vermoedelijk met Norris die ook drie plaatsen verliest.

Max pakt in de eerste ronde meteen het bit tussen de tanden en neemt zijn oude vriend Ocon te grazen. Een ronde later is het de beurt aan Bottas. De volgenden op de baan zijn Leclerc en Magnussen, die lekker in de clinch liggen met elkaar. Leclerc was Magnussen voorbij, maar is weer teruggevallen achter de Deen. Nu valt hij aan bij K-Mag, maar dat is vooral het voordeel van onze held Max.

MV1 gaat zowel Leclerc áls Magnussen voorbij op start-finish. Dat gaat lekker vlot zo. Hij ligt nu alweer zesde. Belangrijk is ook dat Perez geen gat trekt op de rest vooraan het veld. Het lijkt een kwestie van tijd voordat VER ook RUS voorbij gaat. De Mercedes heeft niet heel veel pace en is voorbijgestreefd door de Alpine van Gasly. Bizar om op te merken is dat VER dit alles doet op harde banden, terwijl zijn tegenstrevers op mediums zijn gestart.

Aan het eind van ronde 8 voor Max gaat Russell voor de bijl. Kan Gasly dan als stoorzender optreden? Neen. De Fransman laat Verstappen praktisch voorbij. En daarbij profiteert Russell, want die ziet zijn kans schoon GAS te grazen te nemen. Klasse van de Brit, niet zo handig van de Fransman.

In de herhaling van de start zien we ondertussen dat Nyck Norris een tikkie geeft. Het goede nieuws is dat hij geen straf krijgt en de McLaren inmiddels achter zich heeft gelaten.

Mid Race

Terwijl Max het veld oprolt gaat Leclerc helemaal nergens heen. De Monegask heeft alle moeite met Magnussen. Als hij de Deen inhaalt, wordt hij pardoes weer terug ingehaald. Dat schiet niet op. Verstappen gaat ondertussen ook langs Sainz voor P3 en sluit aan bij Alonso. Het lijkt wel alsof ze Max allemaal voorbij laten omdat ze weten dat vechten toch niks oplevert. En jawel, ook Alonso laat Max zonder al teveel gedoe gaan. In ronde 15 is het dus al PER voor VER. En het verschil is maar een dikke drie seconden.

Magnussen en Gasly komen dan al de pit opzoeken om hun mediums te dumpen. Als Verstappen de maatstaf is, dan is de hard de betere raceband. Hamilton gaat Albonio voorbij voor P9. De kampioen is net als Max, Ocon en Hulkenberg gestart op de Hards en dit viertal rijdt nu de top-10 binnen. Magnussen en Leclerc vallen na hun stops ver terug naar P14 en P15.

Het is vooral een beetje de vraag hoe lang Perez door gaat rijden op wat de mindere compound lijkt te zijn. Gaat hij Max ophouden? Gaat hij wisselen voordat Max in de DRS komt? Sainz is na zijn stop teruggevallen naar P7 en lijkt te genieten van zijn nieuwe hards. Hij gaat Hamilton voorbij voor P6.

Perez stop aan het einde van ronde 21. Het is geen moment te vroeg. Perez komt weliswaar achter Ocon de baan op, maar voor Sainz, die nu ook Hulkenberg voorbij gaat. Als PER niet teveel last heeft van Ocon, heeft hij wellicht nog een kans. Het gat met Verstappen is ruim 18 seconden en de pitstraat is hier kort.

Perez gaat echter snel voorbij aan Ocon en kan dus zijn nieuwere rubber gebruiken. Alonso rijdt nog tussen Max en Perez, maar tien seconden voor de Mexicaan. Daar heeft hij dus geen last van. Het verschil met Max qua tijd wordt ietsje kleiner. Hamilton gaat nu voorbij aan Hulkenberg, die zijn Haas/halve Ferrari uiteindelijk toch weer door de banden ziet vreten.

In ronde 26 komt het punt dat Perez echt sneller begint te worden dan Verstappen. Wat de Nederlander liet zien in de beginfase was indrukwekkend, maar uiteraard heeft hij toch ook wat van de banden gevraagd. Perez heeft die lekker kunnen inbedden zoals het heurt. Een pitstop duurt ongeveer 17 seconden en Perez zit nu binnen die window.

De gepitte Alonso is even teruggevallen achter zijn landgenoot Sainz, maar heeft veel meer snelheid en kan snel op de baan counteren. In ronde 29 pakt hij ook Ocon die op plek drie rondrijdt. De Fransman is ook nog niet gepit en houdt de banden met de Alpine redelijk oké. Beter in ieder geval dan de inmiddels afgehaakte Hulkenberg en Hamilton.

De zevenvoudig kampioen krijgt een pijnlijke boodschap als hem verteld wordt dat hij niet aan het racen is met teammaat Russell. Die is namelijk vlak achter hem aangesloten, maar heeft zijn pitstop al gemaakt. HAM laat RUS gedwee voorbij na een weinig overtuigende tegenwerping over de radio. Gaat het licht dan toch langzaam uit bij Lewis?

Eigenlijk lijkt de lang doorrijden op hards strategie op dit moment voor niemand echt te werken. Voor niemand behalve Verstappen dan. Hulkenberg heeft net als Hamilton zijn teammaat ook vlak achter zich en duikt eindelijk naar binnen. Ocon wordt nu ook ingerekend door Sainz. Tenzij deze mannen opeens als een speer gaan op mediums, hadden ze beter de andere strategie kunnen kiezen.

Leclerc moet intussen helemaal gek worden van Magnussen in de nep-Ferrari. Eindelijk dacht de Monegask afgerekend te hebben met de Haas. Maar wederom countert de Deen na start-finish. Dat is al wat voor Leclerc nu moet voelen als de zevenentwintigste keer. Maar de Ferrari is in de race ook gewoon weer niet goed. Sainz kon in de eerste stint nog Alonso bijhouden, maar is nu ver teruggevallen en wordt verorberd door Russell.

Ocon is te lang doorgereden op de hards en teruggevallen tot achter Hamilton, die op de mediums zijn oude teammaat Bottas verschalkt. Stroll rijdt ook nog rond op de hards waarmee hij gestart is. Maar Max is de enige die deze strategie echt laat werken. De Nederlander trekt nu gewoon weer een gat naar Checo. Ongelooflijk. Soms heb je wel eens dat banden alleen werken als ze een aantal heat cycles achter de rug hebben. Het lijkt alsof Max samen met de RB19 de magische combinatie gevonden heeft.

Finish

Max stopt als allerlaatste om zijn mediums te scoren. Perez komt daadwerkelijk nog even langszij en er voorbij. Maar het mag niet lang baten. Verstappen gaat op het softere, versere rubber uiteindelijk makkelijk voorbij aan zijn teammaat. Wat een prestatie van MV1 vandaag. Als iemand zich nog afvroeg wie er kampioen wordt, hier is het antwoord. Op normale circuits, wat Miami stiekem is ondanks de straatcircuit vibe, staat er geen maat op Max. MV1 pakt ook nog het extra puntje voor de snelste ronde.

Zo eindigt het alsnog zoals @wouter en ondergetekende reeds voorspeld hadden: Max voor Sergio en Alonso. Waarschijnlijk is het ook niet de laatste keer dat we dit gaan zien dit jaar. Het is eigenlijk een beetje hopen op een Aston Martin team dat nog een waanzinnige update vindt of iets dergelijks. De rest is op race pace mijlenver verwijderd van de Red Bulls. Maar ook Aston zit niet bepaald in de kraag van Red Bull. Dat blijkt wel uit de race van Stroll vandaag, die verzuipt in het middenveld.

Russell wordt vierde na een goede race, Sainz vijfde en Hamilton zesde. De zevenvoudig kampioen stoomt met een sterke laatste stint nog op tot voorbij Leclerc en Gasly. Die laatste valt in de slotfase namelijk terug naar P8. Hij finisht wel nog vlak voor teammaat Ocon. Magnussen houdt het laatste puntje over aan een zeer sterke kwalificatie. We hebben het hierboven al vaker gezegd, maar de Haas F1 deelt de karakteristieken van de Ferrari: snel over een ronde, matig in de race.

Tsunoda leidt niet voor het eerst dit jaar het contingent coureurs dat geen punten pakt. Hij houdt Stroll, Bottas, Albon, Hulkenberg, Zhou, Norris, De Vries, Piastri en Sargeant achter zich. Voor McLaren en Sargeant is het een weekend om snel te vergeten. De Vries had een goede kwalificatie, maar heeft het in de race andermaal niet makkelijk gehad. Hij finisht vlak achter Norris en een dikke twintig seconden voor Piastri.

Over twee weken is het alweer tijd voor de volgende, in Emilia Romagna. Perez moet even zijn wonden likken en proberen terug te vechten tegen wat eigenlijk de bierkaai is. De neutrale fan moet vooral hopen op heel veel regen of toch die briljante ingeving van iemand bij Aston Martin, Ferrari of Mercedes. Wellicht krijgen we dan nog een spannend staartje van het jaar. Want dit begin is een exercitie in dominantie van Red Bull.

Formule 1 Grand Prix van Miami 2023: de volledige uitslag