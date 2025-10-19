Apple gaat alle F1 rechten opslokken. Comeback Olav Mol?

Apple neemt een hap uit de F1 rechten. Viaplay en Ziggo mogen de borst nat maken. Goed nieuws voor de kijker, of niet?

We leven inmiddels in de laatste fase van de reboot van het Romeinse rijk. Na de opbouw van een ongekende welvaart, een verlicht politiek systeem en forse stappen in technologie en gezondheidszorg, is nu de fase van verval aangebroken. Net als destijds, wordt deze gekenmerkt door genavelstaar op interne sociaal-culturele issues -waar geen plek voor is als een samenleving nog belangrijke dingen te doen heeft-, P Diddyesque feestjes en andere vormen van debauchery. Brood en spelen.

We leven in het tijdperk van entertainment

Je ziet het overal: entertainers in de muziek- en filmindustrie worden steenrijk. Sportteams zijn in no-time circa tien keer over de kop gegaan qua waarde. Verstrooiing is big business. Logisch dus dat de grote bedrijven in de wereld een stukje van deze taart willen verorberen. Zo gaat ook voormalig hardware-fabrikant Apple nu voor de bijl. Zij hebben een deal gesloten om de Amerikaanse F1 rechten vanaf volgend jaar over te kopen van concurrent Disney (ESPN).

Disney betaalde in een deal die slechts drie jaar werd aangekondigd, nog slechts 56 miljoen Euro per jaar voor de Amerikaanse rechten. Doch Apple doet daar een klein schepje bovenop. Het fruitbedrijf telt namelijk jaarlijks…139 miljoen Euro neer voor de rechten. Dit doet het in eerste instantie vijf jaar lang, wat de hele deal goed maakt voor 695 miljoen Euro. Ka-ching.

Uitbreiding naar andere markten?

Er gaan al langer geruchten dat Apple het liefst de F1 rechten voor de hele wereld wil kopen en daar miljarden voor bereid is te betalen. Content is immers koning en met een dergelijke deal kan Apple haar streamingsdient Apple TV een boost geven. Tot op heden had Apple geen voet in de deur in de wereld van topsport. Het succes van de film ‘F1’ zou het laatste zetje zijn geweest om deze deal te beklinken.

Zowel Stefano Domenicale als de Apple bons die over deze deal gaat (Eddy Cue), zinspelen op uitbreiding van de deal in de toekomst. Niet alleen in de zin van een langere deal, maar ook uitbreiding naar andere markten. In Nederland heeft Viaplay nog de rechten tot en met 2029. Daarna zou Apple toe kunnen slaan.

Voordelen (en nadelen) voor klanten

Voorlopig zijn Apple klanten niet slecht af met de deal. De prijs voor een abonnement gaat in Amerika niet omhoog. De F1 is in die zin dus een ‘extraatje’ voor klanten, voor nu. Maar, Apple heeft echter in tegenstelling tot Viaplay een ding handig aangepakt: je kan als Amerikaan straks geen F1TV abonnement meer krijgen, zonder dat je een Apple TV abonnement hebt.

Dat heeft Viaplay in Nederland ongekend slecht geregeld: ze kopen hier namelijk de rechten van Liberty Media voor een monsterbedrag, om vervolgens toe te zien hoe Liberty Media zelf met F1TV een abonnementsdienst goedkoper aanbiedt dan een VIaplay abonnement op de Nederlandse markt. Doch in Amerika krijgt Apple dus een soort ‘F1 monopolie’. Hoe dat de prijs op de langere termijn beïnvloedt, valt te bezien.

Ollie Mol?

Op dit moment heeft Apple geen uitspraken gedaan over wat ze gaan doen qua commentaar. Doch zeker als men ook internationaal rechten gaat kopen, ligt in lijn der verwachting dat ze wat lokale commentatoren inschakelen. Maakt Olav Mol dan alsnog een comeback? Laat het weten, in de comments!