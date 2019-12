Formule 1-financiën: waarom kostenplafond een goed idee is

De huidige uitgaven van de grootheden laten wel wat onbalans zien.

Formule 1. De grootste en meest bekende autosport, mogen we wel zeggen. Dat het geld er vloeit als water, dat mogen we ook wel zeggen. De totale verdiensten van de sport lagen vorig jaar op een grove miljard euro. Veel geld om een paar keer per jaar een stel auto’s over een baan te jagen. Maar goed, het wordt dan ook besteed in het waarborgen van veiligheid en ook deels de strategieën om te winnen. Toch geldt wel voor een deel dat de teams die het meest te besteden hebben, ook aan de top staan. Mercedes, Ferrari en Red Bull zijn de teams waar er het hardst met geld gesmeten wordt.

Eén van de regels van het compleet nieuwe F1 in 2021 is dat er een kostenplafond komt. De maximumuitgaven van een team worden beperkt tot een vaste waarde. Zo voorkom je dat één team zich al bij 50 miljoen in financiële problemen werkt, terwijl een ander team de grenzen van het driedubbele opzoekt. Zijn er dan zulke gaten in de sport? Nou, het zal je verbazen.

Uit een artikel van Forbes blijkt dat zo’n kostenplafond misschien wel een goed idee is. Zij compileerden de grootste Formule 1-teams op basis van waarde en uitgaven. Ook staat erbij of ze winst maken of niet.

Goed, ook hier zou je dominantie van Mercedes verwachten, maar dat valt mee. Met een waarde van net boven het miljard, laten zij Ferrari ver boven zich. Wel weet Mercedes meer inkomen binnen te harken, omdat Ferrari in de negatieve cijfers belandt. Red Bull zit precies op het breakeven-punt en het team wat duidelijk het meeste verlies maakt is McLaren. Maar goed, zoals je ziet is de waarde van bijvoorbeeld Ferrari, meer dan tien keer zo hoog als de hekkensluiters, Alfa Romeo en Haas. Om nog maar eens te benadrukken dat zo’n kostenplafond het allemaal iets eerlijker maakt.

Nou is het onrealistisch om de laagste teams te pakken en het kostenplafond daar op af te stemmen, maar dat Ferrari, Mercedes en Red Bull moeten letten op wat ze uitgeven, zo veel is duidelijk.