Formule 1: onze prognose voor 2018

Traditioneel blikken we op deze eerste dag van het jaar vooruit naar het aanstormende F1-seizoen. Wat zijn onze dromen en verwachtingen?

Voordat we beginnen moeten we eerst maar eens kijken naar de boude claims die we vorig jaar deden alvorens er nog maar een meter gereden was. Na een tragisch ongeval met onze kristallen bol, deden we de voorspelling een jaar geleden aan de hand van tarotkaarten. En wat blijkt? In veel opzichten waren de kaarten right on the money.

Dat Hamilton met Mercedes wederom kampioen zou worden, wisten we eigenlijk al. Dat Bottas niet meer dan de tweede viool zou spelen bij het team ook. Manor ging inderdaad failliet en Sauber soort van, ware het niet dat het Zwitserse team gered werd door nieuwe investeerders en Sergio Marchionne. Dat Kvyat vervangen zou werden door Gasly stond ook al zeer duidelijk in de sterren geschreven, evenals het feit dat er minder ingehaald zou worden door de nieuwe regels.

Dat gezegd hebbende, haperden de kaarten ook hier en daar. Red Bull leek de belangrijkste uitdager te worden van Mercedes, maar dat werd uiteindelijk het team van Ferrari. We hadden de Italianen na het seizoen van 2016 hooguit ingeschat als de belangrijkste outsider voor de titel. Kan gebeuren.

Nico Hulkenberg haalde ook in zijn achtste seizoen het podium niet. Alleen in Singapore leek het even te gaan gebeuren, maar liet de techniek de Duitser in de steek. Dat Ocon zich zo goed weerde tegen Perez was een verrassing. De Fransman verloor weliswaar beide duels die tellen tegen de Mexicaan, maar zat zijn ervaren teamgenoot toch behoorlijk dicht op de huid. Dat Bernie tenslotte niet terugkwam om de leiding te nemen over de F1…Tsja, wat niet is kan nog komen. Let maar op!

Dus, met deze hit-and-miss ratio in het achterhoofd, bij deze de voorspellingen voor dit jaar.

Hamilton en Mercedes worden weer kampioen

Vorig jaar stond het begin van het seizoen in het teken van de ingrijpende regelwijzigingen die van kracht werden. Bredere banden, meer downforce, enfin, we kennen het verhaal inmiddels. De verwachting was dat deze regelwijzigingen ervoor zouden kunnen zorgen dat de pikorde weleens flink door elkaar gehusseld kon worden. En toch: vorig jaar deden we deze zelfde voorspelling met een stuk meer vertrouwen.

Het ding is dat, hoewel Mercedes op papier in 2017 weer ‘gewoon’ de twee titels pakte, er voor het eerst sinds het begin van hun dominantie in 2014 wat échte scheurtjes in het pantser van onoverwinnelijkheid te zien waren. Zozeer zelfs dat Toto op een gegeven moment openlijk twijfelde of Mercedes wel door moest gaan met hun ‘diva’-auto, in plaats van een auto te ontwikkelen met een kortere wielbasis die meer lijkt op de Ferrari en Red Bull. Feit is dat Mercedes op de ‘technische’ circuits met veel korte, krappe bochten en weinig lange rechte stukken het zwaar had tegen Ferrari en later ook Red Bull. In Monaco en Hongarije was de rode brigade oppermachtig. In Singapore werd alleen gewonnen omdat de concurrentie zichzelf (letterlijk) elimineerde.

Daarnaast spreekt ook de historie en de wet van de remmende voorsprong tegen Mercedes. In het verleden hebben we elke keer gezien dat dominante periodes van een team eindig zijn. En het grote voordeel waar de Silberpfeile de afgelopen jaren van verzekerd waren met hun superieur motor, brokkelt af nu de andere fabrikanten hun krachtbronnen ook mogen en kunnen verbeteren.

Toch zien we ook niet per se hele goede redenen om andere teams het voordeel te geven ten opzichte van Mercedes. Lewis Hamilton is nog steeds Lewis Hamilton. Het team dat al die jaren winnende auto’s gebouwd heeft, is nog steeds intact, met uitzondering van Paddy Lowe. En hoewel Mercedes op het vlak van de motoren misschien minder te winnen heeft dan de andere merken, hoeven zij ook niet stil te zitten. De techneuten van het team reppen al over meer dan 1.000 pk. Al met al beschouwen we Mercedes en Hamilton dus toch weer als favorieten voor de titels.

Max Verstappen wint drie races en grijpt de nummer 1 positie in het team van Red Bull Racing

Let wel, we hopen dat Max wereldkampioen wordt. Uiteraard doen we dat. Maar we hebben onze twijfels. Tuurlijk, Adrian Newey is een designheld. Als hij goed werk aflevert én Renault bouwt een bom van een motor, kan het zomaar gebeuren. Maar vorig jaar hebben we ook (weer) gezien dat zelfs Newey de plank mis kan slaan. De RB13 was niet echt iets bijzonders aan het begin van het seizoen. En ja, de auto werd beter, maar dat kwam met name door het kopiëren van enkele aerodynamische foefjes van Ferrari en Mercedes, plus mogelijk een illegaal trucje met het chassis. De regels blijven stabiel, dus goede redenen om aan te nemen dat Newey nu opeens wél met het briljante idee op de proppen komt dat hem vorig jaar ontschoot zijn er niet. Het kán, maar dat zou dan letterlijk uit het niets komen.

Dan is er de Renault-motor. Vanuit Viry-Châtillon komen al enige tijd positieve berichten waar we warm van worden. Maar daarbij moeten we twee aantekeningen maken. Zoals hierboven al aangegeven worden Mercedes, Ferrari en Honda niet gedwongen op hun handen te zitten in de winter. Zij mogen ook gewoon extra pk’s uit die blokken peuren. Ten tweede krijgen behalve Red Bull Racing ook het fabrieksteam van Renault en vooral ook McLaren de beschikking over de nieuwe Renault-motor.

Van McLaren wordt gezegd dat ze afgelopen jaar een van de beste, zo niet hét beste chassis van het veld hadden. Iets wat min of meer bevestigd werd door enkele ‘goede’ resultaten op Mickey Mouse baantjes. Het fabrieksteam van de Fransen zal daarnaast ook niet van plan zijn lang achter een of twee klantenteams aan te rijden. Natuurlijk moet Red Bull Racing dus hopen dat Renault een goede motor bouwt, want anders kunnen ze de strijd met Mercedes en Ferrari sowieso vergeten. Dit is echter wel een dubbelzijdig zwaard, want met een beetje pech krijgen ze er ook twee geduchte concurrenten bij. Dat kan dan weer de nodige podia en misschien zelfs zeges kosten.

Tenslotte nog de strijd tussen Max en Daniel. Waar we vorig jaar nog stelden dat áls Red Bull de dominante auto zou bouwen, Daniel Ricciardo er waarschijnlijk met de hoogste eer vandoor zou gaan, durven we nu wel te stellen dat het tegenovergestelde het geval zal zijn. Max heeft afgelopen jaar feitelijk al de rollen omgedraaid in het team, vooral door met duidelijke cijfers het kwalificatieduel te winnen. Als dit jaar zijn auto net zo vaak heel blijft als die van Ricciardo, gaat hij de Ozzie gewoon verslaan. We gokken op drie overwinningen voor Max. Dit kunnen er ook nul of tien worden, maar dat is niet leuk om aan te zeggen bij een voorspelling. Ricciardo moet zorgen dat hij, vooral in het begin van het jaar, aansprekende resultaten boekt zodat hij de vlucht vooruit kan maken na 2018. Precies zoals zijn voormalig teamgenoot Sebastian Vettel dat enkele jaren deed in het jaar dat de Ozzie hem te snel af was.

De kalender

Hier kunnen we kort over zijn, de kalender is namelijk al officieel. De Grand Prix van Frankrijk keert terug op de kalender evenals de Grand Prix van Duitsland in Hockenheim. De Grand Prix van Maleisië verdwijnt juist. De Franse Grand Prix zal niet meer plaatsvinden in Magny-Cours, maar op Paul Ricard. Het zal een grafsaaie race worden. Maar dat doet er niet toe. Waar je je op moet focussen: Paul Ricard is in handen van Bernie Ecclestone. So it begins…

Kvyat komt terug, Toro Rosso rijders maken het seizoen niet af

Kvyat komt terug. Voor Williams, voor Red Bull…ergens. De Rus is beter dan enkele coureurs die nu een zitje hebben. Als hij, zoals wordt gesuggereerd, ook nog wat Roebels op tafel kan leggen is het een no-brainer dat een team hem oppikt als een van hun rijders niet lekker uit de verf komt. Dat wil zeggen, mits Kvyat het zitje bij Williams al niet krijgt.

Nu we het toch hebben over de Rus. Door alle gekheid met Kvyat komt Toro Rosso dit jaar met een raar duo aan de start. Hartley was eigenlijk al lang afgeschreven door Red Bull en Gasly ook min of meer. Nu zitten ze allebei in racezitjes, maar echt indruk hebben ze nog niet gemaakt in de races die ze inmiddels achter de rug hebben. Het voordeel voor de twee: Marko heeft een puinhoop gemaakt van het opleidingsteam en er staan zodoende niet direct andere goede kandidaten klaar om in te stappen binnen de eigen gelederen. Wat wel zou kunnen is dat nieuwe motorenpartner Honda afdwingt dat Nobuharu Matsushita een kans krijgt gedurende het jaar.

Hulkenberg pakt zijn eerste podium

Na zeven acht jaar F1 zonder één podium en ettelijke vierde plaatsen gaat het dit jaar gebeuren: de Nederlands sprekende Duitser staat een keer op het ereschavot! Het moet kunnen als Renault zich verbetert, waar we eigenlijk wel vanuit moeten gaan.

Force India zakt door het ijs

Het Indiaas-Britse team pakte de afgelopen twee jaar knap de vierde plaats bij de constructeurs, met dank aan uitstekende coureurs en de klantenmotor van Mercedes. Maar die klantenmotor zal waarschijnlijk een minder groot voordeel zijn dan voorheen. Daarnaast zien we enkele teams die de afgelopen jaren achter Force India eindigden zich sterk verbeteren. Dat laatste geldt vooral voor Renault en McLaren.

Tel dit op bij de financiële problemen waarmee teameigenaar Vijay Mallya te kampen heeft en we zouden ons niet verbazen als het team afzakt naar de zesde plaats in het kampioenschap. Dat zet de mooie strijd tussen Ocon en Perez waarschijnlijk alleen maar meer onder druk. Beiden zullen immers willen laten zien dat ze de sterkste zijn om goede papieren te hebben naar een beter team te gaan in 2019.

De HALO wordt afgeschaft

Rijders en teambazen gaan klagen. Er komen wat incidenten waar de HALO de schuld van krijgt. Linksom of rechtsom: dat ding gaat eraf.

Het silly season wordt een bloedbad

Wat hebben Max Verstappen en Sebastian Vettel met elkaar gemeen? Ja oké, ze zijn broeders van een andere moeder, maar daarnaast zijn ze ook de enige twee coureurs die officieel vastgelegd zijn door hun teams voor langer dan volgend jaar. Toegegeven, deels is dit een technisch verhaal. Dat Hamilton gaat bijtekenen bij Mercedes lijkt een formaliteit te zijn en Alonso heeft, voor zover dat in zijn geval waarde heeft, ook een langer verblijf bij McLaren afgesproken. Mits McLaren alles doet wat hij van ze verwacht.

Voor de rest ligt de rijdersmarkt echter volledig open. Wat gaat Daniel Ricciardo doen? Mogen Kimi en Valtteri nóg een jaar door bij hun topteams in 2019? We geven nu al de harde antwoorden. Ricciardo gaat naar Mercedes. Perez gaat naar Ferrari. Ocon gaat naar Renault. Sainz gaat naar Red Bull Racing. Zo, dan weet je dat vast.

Conclusie

We kijken met meer spanning dan in lange tijd uit naar het nieuwe seizoen. Van de huidige drie topteams valt onmogelijk te zeggen wie er de beste kaarten heeft en dan zijn er nog outsiders als McLaren en Renault die zomaar eens de lachende vierde kunnen worden. Laat die eerste wintertests maar snel komen…