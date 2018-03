Max Verstappen heeft zijn twijfels over GP in Assen

Max denkt wel dat het zou kunnen, maar...

Zoals collega @ikschrijfookoverautos je onlangs vertelde heeft TT-circuit voorzitter Arjan Bos grootse plannen. Nu de baan de Grade-1 licentie veiliggesteld heeft, wil hij de F1 naar Drenthe halen en liefst snel. In 2020 of 2021 moet het circus al neerstrijken op de baan als het aan hem ligt. Arjan loopt wel een beetje hard van stapel, want hoewel we de uitkomst als voorzichtig op durven tekenen, loopt het onderzoek naar de haalbaarheid van een Grand Prix op het circuit nog. De bevindingen worden deze maand verwacht.

Maar hoe zit het eigenlijk met de mening van de man waar alle gekte om begonnen is? Eerder gaf MV33 aan dat hij behoorlijk positief was over een mogelijke Grand Prix op Zandvoort. De enige struikelblokken die hij voorzag is dat het circuit wat aanpassingen moet ondergaan en dat er een grote zak geld nodig is. In het geval van Assen zegt hij tegen…bíjna krek hetzelfde!

Het is even afwachten. Ik heb echt geen idee. Het zal natuurlijk veel geld kosten om zoiets te organiseren. En ik weet niet waar dat geld vandaan moet komen. Maar we zien het wel als het zover is. Ik denk dat er wel een paar aanpassingen moeten gebeuren, ook voor het inhalen. Volgens mij is het circuit meer voor de MotoGP gebouwd. Maar er staan meer banen op de kalender die niet ideaal zijn.

Als we echter een beetje door de regels door lezen was Max íets positiever over Zandvoort. Maar je moet altijd voorzichtig zijn met dat soort interpretaties. Dus kijk, vergelijk en trek je eigen conclusies:

We have a historic track, Zandvoort. I think it’s definitely capable of doing it, with some changes of course to the pit building and a bit more space around it. But it’s a lot of money which needs to be involved to be able to get the event started. I think it’s still a bit early, but I think it would be great to have it. For sure.

Waar de Grand Prix ook gehouden wordt (mits dat gebeurt), Max mijmert alvast weg bij het zien van de oranje zee naast de baan. In België, Oostenrijk en vanaf dit jaar ook Engeland en Duitsland heeft de Nederlander al zijn eigen tribunes, maar bij de Nederlandse Grand Prix zal dat niet nodig zijn:

Als er een Nederlandse Grand Prix komt, dan wordt het helemaal een gekkenhuis. Dan is het één en al oranje. Daar hoef je dan geen speciale tribune voor neer te zetten!

MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN NEDERLAND!!1! Sorry, ik kon het niet laten. Voelt goed. En doorrrrr.