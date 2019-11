Jaguar F-TYPE in de kreukels na mislukte inhaalactie

Begint het nu al glad te worden?

Goed voor je uit kijken, spiegelen en inhalen maar. Een peulenschil in een alledaagse auto, maar met een wat sportievere auto kan het oppassen zijn. Zeker in combinatie met achterwielaandrijving. Wat dat betreft kwam de bestuurder (m/v) van deze Jaguar F-TYPE van een koude kermis thuis.

Op de Jan Klingenweg in Alem vond vanmorgen een vervelend verkeersongeluk plaats tussen twee voertuigen. Een inhaalactie ging verkeerd toen één van de bestuurders een auto wilde inhalen. Bij de inhaalactie verloor de bestuurder de macht over het stuur. De rode Jaguar knalde tegen een boom en kwam vervolgens weer terug de weg op. Op dat moment kwam er net een auto aanrijden, waar de F-TYPE mee in aanraking kwam. Beide auto’s raakten beschadigd bij het incident, waarvan de Jaguar zwaar beschadigd.

Geluk bij een ongeluk is dat niemand gewond is geraakt bij dit incident. Naast zijn flink beschadigde auto kreeg de F-TYPE-rijder ook nog met de politie te maken. Agenten hebben ter plaatse een artikel 5 uitgeschreven. Daarmee stelt dat de automobilist een gevaar op de weg heeft veroorzaakt voor zichzelf en het overige verkeer met zijn inhaalactie. Naast een geldboete kan met een artikel 5 ook het rijbewijs ingevorderd worden.

Fotocredit: Politie Bommelerwaard via Facebook