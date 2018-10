Formule 1: ‘spiegels moeten plaatsmaken voor camera’s’

Zijn spiegels te ouderwets voor de koningsklasse in de autosport?

Normaal gesproken is Formule 1 het hart van innovatie op autogebied. Soms zie je zaken eerst in de Formule 1 voorbijkomen en pas later wordt het toegepast bij productieauto’s. Dat is nog wel zo, maar zeker niet voor alles.

Onder meer de toekomstige Audi e-tron krijgt optionele camera’s in plaats van ouderwetse spiegels. In de Formule 1 hebben coureurs daar ook wel oren naar om dit toe te passen op de auto’s. Dat lieten de rijders weten tijdens de rijdersbriefing, vorige week in Austin. Het onderwerp kwam ter sprake omdat de coureurs en leden van de FIA het hadden over de defensieve actie van Kevin Magnussen op Charles Leclerc in Suzuka enkele weken geleden.

Het zicht achter is op een Formule 1-auto nogal beperkt, vinden de coureurs. Er zijn al nieuwe regels opgesteld als het gaat om de spiegels voor het volgende seizoen. Wat de rijders betreft, moet er ook eens worden gekeken naar de toepassing van camera’s, zodat de coureurs beter zicht rondom krijgen.

Onder meer Carlos Sainz Jr. en Valtteri Bottas spraken zich uit als groot voorstanders van camera’s op een auto. De technologie ligt op tafel. Het is aan de FIA om er ook daadwerkelijk iets mee te doen. (via Autosport)