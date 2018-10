Wie gaat $145.000 lappen voor deze achterhaalde Karma?

Succes met klanten vinden.

Niets anders dan lof dat Karma Automotive het merk Fisker opnieuw leven heeft ingeblazen. Met Amerikaans en Chinees geld opereert dit nieuwe merk vanuit Californiƫ en is de Fisker Karma omgedoopt tot Karma Revero. Je moet het maar durven.

Zoals het een professioneel automerk betaamt, komt de autofabrikant met een speciale editie op proppen. Laten we niet hopen dat dit nu al de eerste scheurtjes zijn in het voortbestaan van Karma Automotive, door aan de hand van ‘een gelimiteerde oplage’ mensen te lokken. Dat kun je doen als je Porsche heet, maar bij onbekende autobouwers heeft zo’n zet veel minder kans van slagen.

De speciale editie heet Revero Aliso. Het is de bedoeling dat er 15 stuks van deze Aliso gemaakt gaan worden. De gelimiteerde variant weet zich te onderscheiden van de reguliere Revero dankzij carbon wielen, de Laguna White kleur in combinatie met oranje remklauwen en een houten afwerking in het interieur.

Hoewel het nieuwe merk de auto van een kleine technische update heeft voorzien, is de leeftijd van de Karma Revero zeker zichtbaar. Met een accucapaciteit van 21,4 kWh en een actieradius van 80 kilometer maak je anno 2018 geen indruk. De 2.0 viercilinder onder de kap van deze plug-in hybride levert 260 pk, het gecombineerde vermogen komt uit op 410 pk. De Revero sprint in zo’n 5,5 seconden naar de honderd.

Karma Automotive vraagt 145.000 dollar voor deze speciale editie. De leveringen kunnen al in november plaatsvinden, als iemand dit ding ook daadwerkelijk gaat kopen tenminste.