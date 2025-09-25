Vervolg van populaire racegame officieel aangekondigd, komt in 2026

Een populaire racegame krijgt eindelijk een vervolg wat in 2026 arriveert, met als speerpunt een veel aangevraagde ‘feature’.

Een potje racen in de sferen van je huis, het kan met verschillende racegames. Voor mensen die de circuitervaring het leukst vonden is er Forza Motorsport. Tenminste, was. De laatste release viel tegen en dus heeft Microsoft Studios de stekker eruit getrokken. Een zustergame van Forza Motorsport scoort echter wel goed, dus daar komt een vervolg voor. En dat is nu officieel aangekondigd.

Forza Horizon

We hebben het dan natuurlijk over Forza Horizon. Ooit was dat een tweejaarlijkse release: het ene jaar Motorsport, het andere jaar Horizon. Dat lukte voor deel één in 2012, deel twee in 2014, deel drie in 2016 en deel vier in 2018. Daarna duurde het tot en met 2021 dat Forza Horizon 5, de huidige game, uitgegeven werd. En die hebben ze maximaal uitgemolken, want pas vijf jaar later verschijnt de vervanger.

Forza Horizon 6

De zesde titel die, toepasselijk genoeg, Forza Horizon 6 heet, is nu officieel aangekondigd. En om maar gelijk even het gras voor onze eigen voeten weg te maaien: we weten er nog niet zo veel over. Behalve de titel, dat ‘ie ergens in 2026 (waarschijnlijk het najaar) verschijnt en de locatie. Dat laatste is altijd waar de hele sfeer van een Forza Horizon-titel om draait. De eerste game speelde zich af in een replica van Colorado in de VS, deel twee reisde af naar Zuid-Europa (delen van Frankrijk en Italië van de Côte d’Azur), deel drie vond plaats in Australië, deel vier in het Verenigd Koninkrijk en deel vijf probeerde alle natuurverschijnselen van Mexico na te bootsen. Nummer zes gaat zich afspelen in: Japan.

Forza probeert altijd de atmosfeer van het land en diens cultuur goed weer te geven in de games. Ook qua auto’s bijvoorbeeld (veel Holdens en Aussie Fords in deel 3, veel Engelse auto’s in deel 4 en in het vijfde deel werd de Nissan Tsuru als Mexicaanse topverkoper toegevoegd), dus naast het bestaande arsenaal Japanse legendes verwachten we nog wat leuke extraatjes in de Japanse sferen. In ieder geval zit de ontwikkeling van de game vol met reizen naar Japan om inspiratie op te doen en Japanners die bijdragen aan de cultuur goed weergeven in Forza Horizon.

Vijf jaar

Verder weten we dus dat het de langste tijd is tussen twee Forza Horizons: het uitgaande vijfde deel heeft het in 2026 vijf jaar volgehouden. Ook wordt duidelijk dat de ‘oude’ Xbox-console buitenspel wordt gezet: je moet nu de krachtigere Series S of X hebben om de game te kunnen spelen. En daarover gesproken: de game komt voor Xbox en op PC, maar ook een PlayStation-versie wordt verwacht aangezien Horizon 5 ook uitkwam voor de PS. Al deze platforms kunnen naadloos samenspelen met elkaar.

Gamers moeten wel goed zijn in hun aandacht verdelen, want een release in 2026 betekent dat Forza Horizon 6 uitkomt in hetzelfde jaar als Grand Theft Auto VI. En op die game zitten vele gamers ook al met smart te wachten.