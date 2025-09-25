Keileuke sportwagen van 760 kg is nu beter dan ooit

Mag ook wel, want eigenlijk hebben we sinds 2016 niks meer vernomen van het bedrijf dat deze lichtgewicht funmobiel maakt.

Het Verenigd Koninkrijk heeft echt heel veel kleine sportwagenfabrikanten. Dat was altijd al zo en de moderne wereld heeft dat niet veranderd. Bepaalde merken zijn uitgegroeid tot iets groters, zoals Lotus en TVR. Merken als BAC zijn dan weer wat recenter. Je verwacht dat de veranderende omstandigheden en wetgevingen het dit soort merken lastig maken, maar de eigenwijze aard van het VK zorgt ervoor dat het toch lukt. Sterker nog: sinds Brexit mogen ze hun eigen keuzes maken zonder EU-regels. Dan nog is het niet helemaal vrij, maar het kan dus nog wel.

Zenos

We noemden BAC al, die nog springlevend waren. Ginetta en hun Akula wisten na een paar jaar de auto zelfs nog verder op te voeren. En ook het merk van vandaag bestaat dus kennelijk nog. We hebben het dan over Zenos. In theorie is het eerste wapenfeit, E10 geheten (niet te verwarren met 10 procent ethanol-bevattende benzine), een sportwagen volgens een bekend recept. Compact, zeer lichtgewicht en dankzij een redelijk ‘normale’ motor met de juiste upgrades alsnog prima vooruit te branden. In dit geval een leeggewicht van iets meer dan 700 kg en een Ford EcoBoost-motor, de 200 pk (of 250 pk in de E10S) sterke 2.0 of in de E10R de 350 pk sterke 2.3 uit de Focus RS. Voorruit is optioneel en uiteraard is het gestripte koetswerk vervaardigd uit koolstofvezel. Leuk feitje nu we toch bezig zijn: de achterlichten komen van een Alfa Romeo MiTo.

Zenos leeft!

Van 2013 tot 2016 was Zenos voornamelijk bezig met het presenteren en daarna bouwen van de auto’s, dat deden ze in het Engelse Norfolk. Na 2016 sloten de orderboeken en in 2017 ging het bedrijf alsnog op de fles. Het gaat dan ook niet om een massaal geproduceerde auto: als er 100 gebouwd zijn is het veel. En ondanks het onwaarschijnlijke succes van deze kleine Britse sportwagenmerken, is een toekomst dan niet hoopvol.

Mispoes! Zenos is springlevend en komt zelfs met een nieuw model. Tenminste, nieuw: de Zenos E10 RZ is een evolutie van het bestaande recept. De styling is vrijwel hetzelfde gebleven: vooral de techniek is iets anders. Het gaat om de 2.0 liter, het lijkt erop dat het nog steeds de EcoBoost is. Dus niet de 2.3, maar daarover zo meer. Wel compenseert Zenos het met 380 pk wat dus meer is dan de E10 ooit heeft gehad. Dat zorgt ervoor dat de pk-gewichtsverhouding uitkomt op 500 pk per ton. Wat dan weer leert dat het gewicht iets toegenomen is: van 720 naar 760 kilogram. Nog steeds is het geen Hummer EV door die toename, dus het zal nog steeds een heerlijk pretpakket zijn.

E10 R2

Zenos begint met de E10 RZ aan het begin van 2026 met een vanafprijs van 140.000 pond, zo’n 160.000 euro. Maar er is meer: de 2.3 EcoBoost keert wel terug als de Zenos E10 R2. Deze heeft wel de EcoBoost, alleen dan teruggetuned naar 325 pk. Dat zal iets met de toch geldende milieu-eisen te maken hebben. Deze versie is wel goedkoper: 120.000 pond, zo’n 137.000 euro. Maar ja, goedkoop: het blijft geld waarvoor je ook een Porsche 911 Carrera S kan kopen. Enfin: er komen 50 stuks van de E10 RZ, voor de R2 is geen limitering aangekondigd. De vraag is natuurlijk of het dit keer wel een succes wordt.