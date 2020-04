Jeep Gladiator met V8 kan bij dealer gekocht worden

Goed nieuws! De Jeep Gladiator met V8 is aan te schaffen bij een dealer.

De Jeep Gladiator is een van de meest tot de verbeelding sprekende pick-ups aan de andere kant van de grote plas. Niet zozeer qua absolute verkoopaantallen, maar als het gaat om de fanatieke achterban. Het is een soort cult-auto geworden.

Comanche

De laatste Jeep pickup was de Comanche, een kleine pick-up die tot 1992 in productie was. Deze werd niet voorzien van een opvolger. De Jeep Gladiator kwam na jaren zeuren, vragen en smeken van potentiële klanten sinds het concept model dat Jeep in 2005 toonde. In essentie is het gewoon een Wrangler met een laadbak.

Pentastar

Daarmee is de medium-truck strikt genomen een bedrijfswagen. Ondanks dat de auto ook als Commercial Vehicle geregistreerd wordt, is het vooral een statement. Niet om zoveel mogelijk werk te verrichten, maar om er stoer uit te zien. Dat is gelukt. In motorisch opzicht is het niet heel erg spannend, de 3.6 Pentastar V6 levert 285 pk. Op zich voldoende om een redelijke prent te scoren, maar de ware purist wil een V8.

Stoere hardware

Gelukkig is daar deze Jeep Gladiator met V8! Het is ‘gewoon’ een Gladiator in stoere Rubicon-uitdossing. Maar de echt stoere hardware is niet af-fabriek. Zo zijn er extra sterke Dana 60-assen en vrijloopnaven. De velgen zijn relatief klein, gelukkig. Het aantal bouten is hoog: per wiel zijn er geen 5, maar 8 bouten. Ook is de Gladiator voorzien van enorme Nitto Trail Grappler M/T-banden met lekker veel grip. Lekker. Verder heeft deze Gladiator een lier en is het onderstel behoorlijk aangepakt.

6.4 Hemi

Maar het meest bijzondere gebeurde onder de motorkap. De zescilinder werd namelijk bedankt voor zijn diensten ten faveure van een heuse V8. Niet zo maar een V8, maar een Hemi-blok van 6.4 liter. Kijk, dat begint ergens op te lijken. Dit blok is ongeveer goed voor 485 pk. Handig. Kosten van al dit moois: 129.995 dollar. Ouch.

Prijzen Jeep Gladiator met V8

Dit specifieke exemplaar is dus heel dik aangekleed, wat de prijs nogal doet opdrijven. Maar nu komt het mooie, als je wilt zet La Porte Chrysler een V8 in jouw Gladiator of, als dat meer je ding is, in je Wrangler. De goedkoopste conversie (27.995 dollar) is de 5.7 liter Hemi-V8. De 6.4 liter V8 ombouw kost 34.995 dollar.

Meer

Maar er is meer mogelijk. Ook de 6.2 liter V8 uit de Challenger Hellcat is leverbaar! Dan heb je 717 pk in je Wrangler of Gladiator. Met een prijskaartje van 58.995 dollar is deze versie wel aanzienlijk duurder. Maar wacht: er is meer! Dezelfde V8 in ‘Demon’-specificatie is ook mogelijk. Dan ben je 65.850 dollar kwijt. Dan heb je wel meer dan 840 pk tot je beschikking. Mocht dat niet voldoende zijn, kun je 160 extra paarden aankloppen bij Hennessey.