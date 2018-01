Rijke Instagrammer bestelt een héél speciale Koenigsegg Agera

2 of 2. Wat zou dat nu betekenen?

Vannacht verscheen er een opmerkelijk bericht op Instagram. Gebruiker @dan_am_i plaatste een tweetal foto’s van zijn meest recente übergave aankoop. Hieruit blijkt dat hij een van de laatste Koenigseggs Agera op de kop heeft weten te tikken. Ervan uitgaande dat Thor FE een codenaam is voor Final Edition, hebben we hier te maken met een buitengewoon zeldzame hypercar.

Het is niet de eerste keer dat Dan zijn volgers op de hoogte brengt van deze uitzonderlijke Koenigsegg. Een kleine twee weken geleden plaagde hij de wereld al met enkel het logo van de allerlaatste Agera die zijn kant op moet komen.

Specificaties zijn uiteraard nog niet bekend, maar het is niet ondenkbaar dat de Final Edition nog krachtiger zal zijn dan de bijna 1.000 pk sterke Agera RS, die een tijd terug de Chiron voorschut zette door verschillende snelheidsrecords van hem af te pakken.

Wat we al wel kunnen zien, is dat de Agera FE anders oogt dan zijn voorgangers. Met name de haaienvin die recht boven de krachtbron is geplant is een kenmerk dat in het oog weet te springen, maar daarnaast lijken er nog talloze kleinere aerodynamische details te zijn die we eveneens kunnen verwelkomen. Wat Dan ervoor heeft betaald blijft vooralsnog een raadsel.

Dan is overigens geen vreemde van de pikantere voertuigen van deze aardbol. Wie vlug zijn tijdlijn doorscrollt zal zien dat hij onder meer een hele reeks Pagani’s en een van de eerste Amerikaanse Lamborghini’s Centenario in zijn bezit heeft. Oh, en de Aston Martin Valkyrie en de McLaren Senna zijn nog onderweg, want waarom ook niet.