Nederlandse prijs Audi A6 allroad quattro bekend

Een A6 met extra bodemvrijheid, wat kost dat?

De Audi A6 heeft er een nieuwe modelvariant bij in vorm van de allroad quattro. Niet heel relevant voor ons Nederlanders, maar een veel geziene gast in landen als Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. Het zijn dan ook fijne machines. Een prettige diesel in combinatie met wat extra plastic zodat je niet zo krampachtig hoeft te rijden op onverharde wegen.

Zo’n diesel is in ons land natuurlijk prijstechnisch een rampenmotor. De zelfontbrander is nu eenmaal veel geplaagd door het belastingssysteem. De station komt met een V6 TDI mild-hybrid in drie smaakjes. Met 231 pk / 500 Nm koppel, met 286 pk / 620 Nm koppel en met 349 pk / 700 Nm koppel. Prijzen beginnen bij 89.230 euro voor de 231 pk-variant. De 286 pk en 349 pk-varianten kosten respectievelijk 95.650 euro en 100.150 euro. In een later stadium brengt Audi tevens een benzinemotor naar de A6 allroad quattro. Het gaat hier om de 55 TFSI met 340 pk (3.0 V6).

Qua prijs concurreert de A6 allroad quattro sterk met de Mercedes E-klasse Estate All-Terrain. De E 220 d 4MATIC All-Terrain met een 194 pk viercilinder kost 79.198 euro en de E 400 d 4MATIC All-Terrain met een 3.0 340 pk sterke zes-in-lijn turbodiesel kost 103.987 euro.

Standaard zaken op de A6 allroad quattro zijn adaptieve luchtvering, MMI navigatie plus met MMI touch response en virtual cockpit, Audi sound, elektrisch bedien- en verwarmbare voorstoelen en Twin lederen bekleding. De station beschikt over in drie delen neerklapbare achterbank van 565 tot 1.680 liter. De achterklep en de afdekking van de bagageruimte worden elektrisch bediend en er is een railsysteem om de bagage te kunnen vastzetten.