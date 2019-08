Foto’s: dit kwamen jullie tegen op vakantie (deel 4)

Zo te zien genieten jullie met volle teugen.

De servers van Autojunk ronken door met alle mooie inzendingen die we krijgen voor deze rubriek. We zijn inmiddels bij deel vier. Ook in dit deel blijft het bizar om te zien wat jullie Autoblog-lezers soms tegenkomen. Van een exclusieve supercar tot een auto met een hoog WTF-gehalte. En van een vakantiekiekje met de eigen auto tot een gave klassieker.

Er kwamen zoveel uploads binnen dat we die meenemen in deel vijf. Foto’s uploaden via Autojunk.nl kan via DEZE link. Gebruik de tag ‘vakantie’ om in aanmerking te komen voor een plaatsje in een volgend artikel. Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Bekijk deel drie, twee en één HIER, DAAR en HIER.

Ford Focus RS – @schaap – Funchal, Portugal

Een lekkere hatchback tegenkomen tijdens je vakantie in Portugal: altijd leuk.



Volvo XC60 – @loveforcars – Europa

Deze Autoblog-lezer ondernaam een roadtrip door onder andere Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Slovenië en Kroatië met zijn XC60.



Alpine A110, Porsche 718, Toyota Supra – @mcstradale8 – Zuid-Engeland

Welke van dit trio mag het zijn?



Ford Fusion Hybrid – @schaap – Pikes Peak, Verenigde Staten

Nog een vakantiekiekje van deze lezer, dit keer vanuit de VS met zijn huurauto.



Lancia Delta – @bastaardt – Cascia, Italië

Een oude Delta tegen het lijf lopen, top!



Opel Kadett – @wouter – Duitsland

Een Kadettje, hoe vaak zie je die nog? Autoblog-coryfee @wouter liep er eentje tegen het lijf.



Morgan 3-wheeler – @vincegail – Malvern, Verenigd Koninkrijk

Deze Autoblog-lezer trok de stoute schoenen aan en huurde deze Morgan voor drie dagen.



Mercedes SLK – @destroyer-gt – Großglockner-Hochalpenstraße, Oostenrijk

Deze pas rijden met je eigen auto is altijd leuk. Het levert ook mooie plaatjes op.



Cadillac Escalade – @wceend – Sardinië, Italië

Een enorme Escalade naast een Citroën Mehari, topspot!



Mercury, Cadillac, Camaro – @thomcarspotter – New Orleans, Verenigde Staten

Twee klassiekers en één opvolger van een klassieker. Natuurlijk gespot aan de andere kant van de plas.



Gembella Mistrale – @tristheking – Monaco

Je moet aan de bak om op te vallen in Monaco. Dit was ooit een Porsche Panamera..



Lamborghini Huracán – @opuntiaan – Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Deze Autoblog-lezer genoot van zijn vakantie in Dubai achter het stuur van een Lamborghini.



Enzo Ferrari – @bas1997 – Pfalzfeld, Duitsland

Uit het niets een Enzo tegenkomen. Dat is bizar. Het overkwam deze Autoblog-lezer.



Mustang caddy – @rob1998 – Key West, Verenigde Staten

In Florida kwam deze Autoblog-lezer een wel heel bijzondere Mustang tegen.