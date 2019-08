Foto’s: dit kwamen jullie tegen op vakantie (deel 3)

In deel drie weer veel verschillende vakantiefoto's van Autoblog-lezers!

Terwijl de redactieleden van Autoblog jullie het laatste autonieuws brengen, brengt een deel van de Autoblog-lezers de vrije tijd door op diverse plekken in Europa, de Verenigde Staten of Azië. En terecht, van die vakantie moet je lekker genieten. Op Autojunk stromen de vakantieplaatjes nog steeds binnen. We maakten een selectie voor dit derde deel. Bij voldoende uploads op Autojunk met de tag ‘vakantie’ komt er natuurlijk een deel vier. Foto’s uploaden via Autojunk.nl kan via DEZE link. Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Bekijk deel twee HIER. Eerste deel DAAR.

AC Schnitzer ACS6 – @niggelll – Italië

Een zwarte BMW 6 Serie toch laten opvallen. Dat doe je zo.



Politieauto in Kirgizië – @timpjes – Kirgizië

De Autoblog-lezer werd op de bon geslingerd tijdens zijn vakantie.



Polaris Slingshot – @branko – Verenigde Staten

Een Polaris Slingshot tegenkomen doe je vast niet elke dag. Deze Autoblog-lezer kwam er zelfs twee tegen.



Audi e-tron – @arjan87 – Alicante, Spanje

Op vakantie gaan met je EV moet geen probleem zijn. Deze Audi is vanuit Zweden naar Spanje gereden.



Ferrari F40 – @antoombom2000 – Monaco

Een Ferrari F40 in het wild tegen komen. Dat kan alleen op exotische plekken als Monaco.



BMW M760Li – @gt2rs – Fuji, Japan

De bergpassen van Mount Fuji nemen in alle comfort én met een dikke V12 kan met de M760Li



Mercedes-AMG GLE 43 – @rob1998 – Verenigde Staten

Doe maar een setje velgen.



Aston Martin Vantage – @rubinsky – Cahors, Frankrijk

Een idyllisch plaatje zo, ondanks het moderne voorkomen van de Vantage



Honda NSX – @guidedog – Zwitserland

De eenhoorn onder supercars. Deze Autoblog-lezer kwam er per toeval eentje tegen.



Rolls Royce Phantom – @tommot – Sirmione, Italië

Joel Beukers op vakantie?



Mercedes-AMG GLA 45 – @moewat – Marina Smir, Marokko

Met je AMG vanuit Nederland naar Marokko knallen. Deze eigenaar deed het.



McLaren 720S – @standeman – Zwitserland

Dit exemplaar lijkt sterk op de 720S uit Hobbs & Shaw!



Citroën Mehari – @porscheaudi – Cortona, Italië

Je vakantie in Frankrijk of Italië is natuurlijk niet compleet zonder een Mehari.



Chevrolet Corvette C7 – @tristheking – Frankrijk

Deze Corvette zat verstopt in een parkeergarage