Autoblog advies: dikke allround gezinsauto voor 25 mille - Autoblog.nl

Een alleskunner voor hatchback geld: kan dat? We gaan op zoek naar een dikke allround gezinsauto.

De tijden dat we een auto hebben die alles moet kunnen doen, ligt al dik achter ons. De meeste huishoudens hebben tegenwoordig minimaal 2 auto’s voor de deur staan. Als de kinderen oud genoeg zijn (of papa graag een hobbyauto heeft) zijn het er wel meer.

Maar voor Niels is het precies andersom. Zoals wel vaker stuurde hij Autoblog een berichtje met de vraag of wij hem konden helpen met zijn vraagstelling. Er gebeuren namelijk twee belangrijke dingen in zijn leven op het moment. De een heeft te maken met het ander. Hij heeft een nieuwe baan, waardoor hij zijn huidige leaseauto moet inleveren.

Dat niet alleen, hij moet er ook voor verhuizen. Hij vertrekt vanuit het mooie Drenthe en gaat naar de overbevolkte randstad om te resideren en recreëren. Zonder gekheid: hij heeft zijn droombaan en daarvoor wilde hij niet 4 uur per dag rijden.

Geen diesel nodig

Het betekent dat hij zijn diesel niet meer nodig heeft, want van 60.000 km per jaar gaat hij naar maximaal 20.000 per jaar. Maar voor zijn nieuwe huis is maar plaats voor één auto. Het voordeel van wonen in de grote stad is dat alles op loopafstand is en hij de auto niet nodig heeft voor zijn werk. Het kantoor is slechts 600 meter lopen. Kijk: dat is nog eens handig!

Maar Niels wil een leuke auto voor de deur hebben staan. Hij is immers liefhebber en prive wil hij wel lekker blijven rijden. Naar het AB Aankoopadvies van afgelopen week (deze), viel het hem op dat de prijzen van de Audi A8 enorm meevielen. Voor een relatief beperkt bedrag rijd je al in een grote, luxe auto die niet eens heel erg verouderd overkomt. Zoiets zoekt Niels, maar dan één maatje kleiner. Zo groot zijn hij en zijn kinderen niet. Kortom, wat is de beste optie?

Geen achtcilinder (of meer)

Om te zorgen dat het niet té gek wordt, wil hij liever geen achtcilinder (of meer). Een zescilinder met 250 tot 300 pk is meer dan voldoende. Het liefst heeft Niels een SUV, maar dan niet eentje die te groot en te zwaar is. De auto moet familievriendelijk zijn, maar de keer dat Niels een zakelijke afspraak heeft, moet het wel representatief zijn. Geen Lancer Evo, helaas. Aan de andere kant: een mooie sedan of station mag ook. Zolang het maar niet saai is of zwaarder dan 2 ton. Liever niet ouder dan 10 jaar en oh ja, niet meer dan anderhalve ton op de klok. Niels wil er wel een tijdje van kunnen genieten. Of wij hem kunnen helpen. Maar natuurlijk. De verdere wensen en eisen voor de dikke allround gezinsauto vind je in onderstaande tabel:

Huidige auto’s BMW 330e, Mercedes C350, Mercedes C320 Koop of lease Koop Budget 25.000 euro, eventueel iets meer als het écht de moeite waard is Jaarkilometrage Zo’n 15 tot 20k per jaar Brandstofvoorkeur Benzine of een héél goedkope diesel die niet te veel weegt Reden aanschaf auto Plaats voor maar één auto Gezinssamenstelling 4 personen (2 kinderen) Voorkeursmerken Duits heeft altijd een voorkeur, maar is niet een voorwaarde No go Echt zware SUV’s (max 2.000 kg), hoge km’s (max 150k) Wanneer kopen Zo snel mogelijk als het kan

Audi A6 3.0 Allroad 3.0 TFSI quattro (C7)

€ 23.500

2011

105.000 km

Als je diverse SUV-kwaliteiten wel wenst in je dikke allround gezinsauto, maar de meeste nadelen niet op je bordje wil, is de Audi A6 Allroad een perfecte aanbieding. Je hebt enerzijds wel de vierwielaandrijving en eventueel grotere bodemspeling, maar dan op basis van een A6 in plaats van een kleinere en zwaardere Q5. De 3.0 TFSI-motor is een geweldig blok: veel vermogen en koppel (met extreem veel potentie, 120 pk chip je er zo bij). Dat tunen raden we je overigens niet aan: die S Tronic bak is een reden waarom DSG Dokters en specialisten een goede boterham kunnen verdienen. Het is niet de meest alerte bochtenridder, maar wel een fantastische auto om op hoge snelheid enorm veel kilometers af te leggen.

BMW 535i Gran Turismo xDrive (F07)

€ 23.950

2011

120.000 km

In principe zijn alle 5 Series van deze generatie uitstekend. De 535i Touring is een favoriet van ondergetekende en @Jaapiyo wil de sedan. Toch raden we aan om naar de 5 Serie Gran Turismo te kijken, want het is de ideale dikke allround gezinsauto. Het is een beetje een uitvoering die vaak over het hoofd wordt gezien. Het is niet moeders mooiste van buiten, maar in vergelijking met de huidige designtaal van BMW is het een visuele traktatie. Het interieur is daarentegen zeer fraai. In technisch opzicht is het stiekem meer een 7 Serie, dan een 5 Serie. Qua verfijning staat ‘ie boven de X5 en X6, terwijl het gewicht lager is dan dat van die twee. Kortom, het klinkt als de ideale auto. Wel moet je je over het bijzondere uiterlijk kunnen zetten, want veel mensen vinden hem niet mooi (maar lelijk).

Volvo XC60 T6 Summum

€ 24.995

2010

80.000 km

Als je het over een compleet andere boeg wilt gooien met de zoektocht naar een dikke allround gezinsauto: check dan de Volvo XC60. Het is een van de meest populaire auto’s in zijn klasse. In de meeste gevallen zijn ze uitgerust met een compacte diesel om nog iets van een gunstig verbruik te kunnen halen. Maar ze zijn ook geleverd als ‘T6’, met een drie liter grote zes-in-lijn turbomotor. Het is vooral een heel soepele, zijdezacht lopende motor, geen sportmachine. Dat komt goed uit, want de XC60 is allesbehalve sportief. Daarom ook de R-Line overslaan en gewoon de Summum of Inscription opsporen. De automaat is niet denderend, maar de stoelen zijn dat wel. De ruimte valt voor het type auto best tegen. Wel zijn ze zeer gewild en behoorlijk waardevast. Bekijk hier ons aankoopadvies.

Lexus RX450h Executive (AL10)

€ 24.950

2012

80.000 km

Bij deze Japanner komt het gewicht iets hoger uit dan twee ton. Toch zijn er een paar dingen die enorm voor de Lexus spreken. Het verbruik valt voor het type auto mee. Toyota had rond deze periode al veel ervaring met hybrides. 1 op 19 hoef je niet te verwachten, maar als je een beetje gristelijk rijdt, zit je aan de goede kant van 1 op 10. Ondanks alle techniek voelt de auto niet aan als een logge SUV, terwijl je toch de fijne zitpositie hebt. Qua ruimte kom je ook niets te kort. Qua betrouwbaarheid staan deze auto’s enorm hoog aangeschreven. Check hier onze verrassend korte video met RX450h-aandachtspunten. Zijn er dan ook nadelen? Jazeker, de rijervaring is namelijk wel érg afstandelijk. Je kan het comfortabel noemen, maar er zijn genoeg auto’s die zeer comfortabel zijn, en iets meer gevoel en informatie doorgeven. En oh ja, iedereen denkt dat je een vrijmetselaar bent.

Mercedes-Benz CLS 350 (C218)

€ 24.950

2011

110.000 km

Als het niet extreem ruim hoeft te zijn, maar wel extra gerieflijk en luxe: kijk niet verder dan de Mercedes-Benz CLS. Volgens Mercedes is het een sportieve coupé, maar het is juist een heel comfortabele knappe sedan. Helemaal niet erg. Het zompige van een E-Klasse is er goed uit gefilterd, maar hard en oncomfortabel wordt het nooit. Een CLS Shooting Brake is nog fraaier en ietsje praktischer en is geschikter als dikke allround gezinsauto, maar lastig te vinden in het budget. De 350-motor is een pareltje, maar geen wonder van koppel zoals de anderen in dit overzicht. Dit zorgt voor een fijne gaspedaalrespons en linea karakter, maar die duw van onderin moet je ontberen. Ouderwets genieten.

Infiniti FX37S (S51)

€ 22.000

2009

100.000 km

De meeste crossovers en SUV’s zijn volgens de folder héél sportief en compromisloos, maar dat valt in het echt heel erg mee. Toch is de Infiniti FX een van de weinige auto’s die in de buurt komt. De enorme spoorbreedte, gigantische velgen en het achterwielaangedreven karakter zorgen ervoor dat het een uitermate prettig rijdende auto is, voor zijn soort. Je ziet dat het interieur niet Duits is, maar het is nog altijd een ‘premium’-beleving in deze dikke allround gezinsauto. Enige puntje is de aandrijflijn, want het gewicht is net boven de twee ton (paar kilootjes, sorry) , het apparaat vangt veel wind en de motor is atmosferisch. Dat resulteert niet in de zuinigste combinatie. Qua reparaties valt het overigens erg mee: deze modellen zijn behoorlijk betrouwbaar. Onderdelen zijn wel verrassend duur.

YOLO: Jaguar XJ Super Sport 5.0 S/C (X351)

€ 24.900

2011

165.000 km

We moeten een beetje smokkelen met de kilometers. Maar hey, het is de Yolo! De XJ is voor zijn soort behoorlijk licht, dankzij de aluminium constructie. Hoogtepunt is natuurlijk de 5.0 V8 met mechanische compressor. De XJ Super Sport is niet alleen zozeer een snelle auto, maar de test van het verkeer lijkt extreem traag te rijden. Qua luxe komt je absoluut niets te kort, maar check wel of alles nog functioneert. Reparaties, onderhoud en dergelijke kunnen erg prijzig zijn. Check daarom ons XJ aankoopadvies. Het verbruik is natuurlijk niet misselijk, maar in vergelijking met een grote zware SUV met kleine motor valt het relatief heel erg mee. Je kunt ze in Europa vinden voor schrikbarend lage prijzen. Zeker als je bekijkt hoe goed de XJ Super Sport is.