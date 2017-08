Zoveel auto’s heeft VW in totaal gebouwd

Feest! Slingers! Muziek! Een mooi jubileum voor de autofabrikant uit Wolfsburg.

Bij Volkswagen kunnen ze na alle dieselperikelen wel een reden voor een feestje gebruiken en dat komt goed uit. Onlangs werd namelijk de 150 miljoenste VW in elkaar geschroefd. De eer gaat naar een uiterst milieuvriendelijke Volkswagen Golf GTE. Je zou bijna denken dat het geen toeval is.

CEO Herbert Diess en andere hoge baasjes van het merk waren erbij om de auto hoogstpersoonlijk van de productielijn af te zien rollen. Het merk heeft in de loop der jaren meer dan 50 fabrieken gebruikt verdeeld over 14 landen. Tegenwoordig bouwt VW meer dan 60 verschillende modellen die wereldwijd worden verkocht.

In de nabije toekomst verlegt Volkswagen de focus naar geëlektrificeerde auto’s. Zo werd de komst van de ID Buzz onlangs officieel aangekondigd en heeft het merk nog veel meer elektromobielen in de planning.

Leuk om te weten: de productie ving aan met de Type 1 Käfer, dat was op 27 december 1945. Er zijn in totaal 21,5 miljoen Kevers gebouwd. De Golf gaat daar echter makkelijk overheen. Van dat type zijn inmiddels meer dan 34 miljoen exemplaren in elkaar geschroefd. Vandaar dat je ze zoveel tegenkomt. Verder produceerde het merk door de jaren heen ruim 20 miljoen Passats, 19,5 miljoen Jetta’s en bijna 17 miljoen Polo’s.