Fraaiste Peugeot 205 GTI van Nederland kost een klein vermogen

Dit is geen leugen.

Prijzen van de betere klassiekers rijzen nog altijd uit de pan. Iedere auto die ook maar enigszins een liefhebbend publiek lijkt te hebben, kost al gauw tienduizenden euro’s. Een van de meest enerverende wagens die vorige eeuw vanuit Frankrijk onze kant op kwam, de Peugeot 205 GTI, is zeker geen uitzondering op deze regel. Natuurlijk dragen de mindere exemplaren een tamelijk schappelijk prijskaartje, voor de uitmuntenden zal absoluut in de buidel moeten worden getast.

De Peugeot 205 Griffe die wij hier onder de aandacht brengen, behoort zonder twijfel tot de laatste categorie. Volgens de verkoper Almost Classic Cars (pluspunten voor die naam, trouwens) evenals het papierwerk betreft het een nauwkeurig gerestaureerd exemplaar. In de fotogallerij krijg je een kleine indruk van het proces. We gebruiker hier overigens expres het woord ‘klein’; naar eigen zeggen heeft de verkoper meer dan duizend gedetailleerde foto’s van de periode dat de GTI in zijn geheel werd herzien.

Gedurende het restauratieproces is de 205 GTI onderworpen aan de zogenaamde “nuts and bolts” behandeling. Hierbij is de Peugeot praktisch in zijn geheel uit elkaar getrokken en vervolgens zorgvuldig teruggebracht naar nieuwstaat. Naast het herstellen van het plaatwerk hebben de vaklieden ook de techniek onder de loep genomen. Hoewel er over de motor en versnellingsbak niets wordt gezegd, weten we dat in ieder geval de ophanging in zijn volledigheid is vervangen. Het interieur was naar verluidt goed genoeg dat er niets veranderd diende te worden.

De Peugeot 205 GTI Griffe is een bijzonder zeldzame uitvoering van de lauwwarme hatchback uit de jaren negentig. Volgens cijfers van de RWD staan er in Nederland slechts acht stuks op kenteken. Dit is slechts een fractie van het totaal dat ooit door Peugeot werd geproduceerd. De Fransen maakten precies 2.000 exemplaren van de Griffe, die met zijn waanzinnige groene kleuren een waar lust is voor het oog.

De auto wordt aangedreven door een 1,9-liter motor met slechts 122 pk. In de praktijk is dit ruim voldoende voor de GTI, die een kleine 900 kg weegt. Wie besluit deze gerestaureerde Griffe op de kop te tikken, zal zijn tweede leven mogen inluiden. In zijn leven heeft de Peugeot namelijk 145.623 kilometer afgelegd. Door de restauratie komt de prijs niet helemaal overeen met die tellerstand. De auto kost 29.950 euro. Had je die zien aankomen?