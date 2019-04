Italiaanse koetsenbouwer komt met tweedeurs Panamera

Althans, als we ze op het woord moeten geloven.

Toeval bestaat niet, zeggen ze. Wel, dan zal Castagna Milano de tijdlijn van de Porsche Panamera de laatste tijd wel heel nauw in de gaten hebben gehouden. Een dag nadat de ruime familieauto zijn tiende verjaardag vierde, komt de Milanese koetsenbouwer met een fascinerend project op de proppen: een tweedeurs uitvoering voor de vierdeurs en de Sport Turismo.

Castagna Milano noemt het project de ‘Vistotal’, een verwijzing naar zijn verleden. De koetsenbouwer hielp Fiat halverwege de vorige eeuw met het ontwerpen en maken van de 1100 E Vistotal. Toch is het idee achter deze Panamera niet gebaseerd op die chique klassieker. In plaats daarvan heeft Castagna Milano zich laten inspireren door de unieke deuren van de Lamborghini Marzal. Het mag niet helemaal goed te zien zijn op de digitale schetsen: de portieren zijn wel degelijk van glas en ze openen ook nog eens verticaal.





Het project valt eveneens samen met een aantal sappige geruchten dat Porsche zelf een dergelijke versie met twee deuren op de markt wil brengen. Als we het geroezemoes mogen geloven, dan maakt het Duitse sportwagenmerk zich op voor de komst van een tweedeurs Panamera die zich moet kunnen meten met bijvoorbeeld de Bentley Continental GT. Hoewel we niet verwachten dat de Panamera van Porsche zelf een soortgelijk ontwerp zal krijgen als het project van Castagna Milano, krijgen we dankzij de coachbuilder toch een idee hoe het er mogelijk uit zal komen te zien.

Ondanks dat wij dit zeker een interessant idee vinden, is het nog maar de vraag of het bedrijf het project ook daadwerkelijk zal realiseren. De Audi A8 Avant met W12-motor waarover het merk enkele maanden geleden sprak, is vooralsnog niet uitgewerkt.