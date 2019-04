Nieuw in het Skoda-museum: de “Superb Coupe” die ooit gestolen werd

Auto's met een verhaal, wij houden ervan.

Als er één merk is dat twee gezichten heeft, dan is het Skoda wel. Het merk komt origineel uit Tsjechië, waar het stond voor goedkoop, maar nogal ‘oostblokkerig’. Geen schande voor de lokale kopers in die tijd, maar sindsdien heeft het merk nogal een metamorfose achter de rug. Het heet tegenwoordig nog wel Skoda, maar de basis en techniek van de auto’s heeft niks meer te maken met het Skoda van weleer, het komt allemaal bij Volkswagen vandaan. Dat is geen schande, integendeel zelfs. Door de steeds duurder wordende Volkswagens is Skoda een goed(koper) alternatief. Eenvoudig, betaalbaar, vol met handigheidjes: Simply Clever.

Die Tsjechische roots blijven het belangrijkste voor Skoda. Het merk bestaat immers al sinds 1895. Toen heette het Laurin & Klement, wat nu een luxe label is voor het merk. Niet geheel onverwacht heten de oprichters van het toenmalige auto- en fietsenmerk Václav Laurin en Václav Klement. L&K voegden zich samen met machinefabrikant Skoda om in Pilsen auto’s te bouwen. Goedkoop en degelijk, waar Skoda daarna altijd voor heeft gestaan. Bijna elke Janski Modaal van Tsjechië moest een Skoda kunnen kopen. Of het daardoor een cool merk was? Niet echt. Al is de algehele designtaal van de jaren ’50 en ’60 gewoon mooi, de Skoda’s van weleer pasten daar gewoon in, verder niks bijzonders. Ook wat betreft techniek is het gewoon degelijk, gewoon wat je verwacht. Nothing more, nothing less.

In de jaren ’80 kenden we Skoda van auto’s als de Favorit en Felicia (als Fun trouwens wel een coole auto), ook niet bepaald hoogtepunten qua coolheid. Nog steeds waren het vooral financiële motieven die men naar de Skoda-dealer deed rennen. Verandering was geboden. In 1991 nam VAG een aanzienlijk deel van Skoda over en kwam met de Octavia op de proppen. Een wat meer serieuze sedan, de Tsjechische VW Golf. Vanaf toen werd Skoda een aanzienlijke speler op de markt, nu kun je bijna niet meer om het merk heen. En toch, als we de Octavia RS even niet meetellen, zijn het nog steeds enkel praktische en financiële motieven die ervoor zorgen dat men Skoda wil rijden. Dat had heel anders kunnen zijn. Eén van de eerste wapenfeiten van het VAG-regime was bijna een tweedeurs coupé geweest.

Een Vergeten Concept is het niet. In de gelijknamige rubriek is er een paar jaar geleden al een special gemaakt over de Skoda Tudor. De naam Tudor heeft overigens iets weg van een Tsjechisch kruid wat voor genot en welzijn staat. Het was echter gewoon een knipoog naar een Skoda uit de jaren ’50, die ook Tudor heette, wat stond voor two-door. Zo simpel kan het zijn. De Tudor Concept ziet er vandaag de dag uit als een Superb van de eerste generatie. Niet geheel verrassend is die auto grotendeels gebaseerd op de Tudor, designtechnisch dan. Qua basis was dat vrij duidelijk gewoon een VW Passat.

De Tudor was een vingeroefening. Wel een vrij goed doordachte vingeroefening. Er zitten gewoon buitenspiegels, normale koplampen en deurgrepen op en zelfs een volwaardig interieur is over nagedacht. Toen al werd gedacht dat de Tudor per direct de dealers in kon. Nu denken we dat ze dat gewoon hadden moeten doen. Maar Skoda hield voet bij stuk: het blijft een concept. Wie verliefd werd op het snoetje moest maar een Superb kopen.

De Skoda Tudor is vanaf nu te aanschouwen in het officiële Skoda Museum in Mlada Boleslav, ter ere daarvan heeft Skoda een verhaal gedeeld over de bijzondere concept. De auto is in 2002 tentoongesteld in India, om ook daar te laten zien aan de lokale potentiële kopers. Daar is de auto gestolen tijdens het transport, waardoor de enige echte Tudor bijna verloren is gegaan. Skoda heeft de auto echter een paar maanden later teruggevonden in een stationsdepot. Wel enigszins beschadigd, dus de auto moest in Tsjechië weer compleet herbouwd worden. Dat hebben ze gedaan en het resultaat is de Tudor in zijn voormalige glorie.

Zdeněk Cibulka, één van de hoofdontwerpers van de Tudor, is blij dat de auto plaats mag nemen in het museum. Hij is apetrots op hoe hij zo’n goede auto heeft kunnen ontwerpen, zo lang geleden. Wij sluiten ons daar volledig bij aan. De Tudor was misschien geen commercieel succes geweest, maar een coole auto was het wel. Wie hem wilt zien moet even naar Praag rijden, waar Mlada Boleslav dichtbij ligt.