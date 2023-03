Lancia teaset sportwagen in digitale showroom

Lancia teaset een sportwagen die wij waarschijnlijk wel lusten.

Je zou het niet verwachten, maar het edele Italiaanse automerk Lancia is nog steeds onder ons. Ze bouwen in Italië en enkel en alleen VOOR Italië. Dat doen ze overigens met verve.

Want Lancia is op dit moment in Italië populairder dan merken als MINI, Alfa Romeo, Volvo, Mazda, Tesla en Cupra. En dan te bedenken dat ze het in Italië moeten doen met één model, de Lancia Ypsilon. Die kun je in Italië nog steeds configureren.

Maar daarbuiten bestaat het merk niet meer en de Ypsilon begint een beetje op leeftijd te raken. Het platform werd in 2003 voor het eerst gebruikt en we zijn nu 20 jaar verder…

Lancia teaset sportwagen!

Gelukkig heeft Lancia (hele) grote plannen. Net als alle andere merken uit de Stellantis-groep heeft Lancia 10 jaar de tijd om zichzelf onmisbaar te maken. Het eerste voorproefje is de Pu+RA Zero concept. Dat was een designvoorproefje in combinatie met een nieuw Lancia-logo.

Maar er komt meer in. Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten is aanstaande 28 tot 3 maart de Metaverse Fashion Week. En je gaat het niet geloven, maar Lancia is de Official Metaverse Automotive Brand voor die happening. Dat viert Lancia met een showroom, geheel digitaal uiteraard.

Qua graphics doet het wat denken aan Test Drive Unlimited, maar dat mag de pret niet drukken. In 2006 was dat een hele goede game. Daarin zien we een sportwagen onder een afdekhoes. Komt er dan eindelijk een Fulvia-opvolger?

Wat gaat er wanneer gebeuren?

Lancia heeft al drie modellen aangekondigd. In 2024 verschijnt de vierde generatie Lancia Ypsilon. Vervolgens komt er in 2026 een nieuw topmodel. In 2028 kunnen we dan eindelijk een nieuwe Lancia Delta ontvangen. De nieuwe modellen moeten wel in Europa verkocht gaan worden.

Lancia gaat 70 steden aanwijzen waar je zo;’n chique Italiaan kunt aanschaffen. Het kan zijn dat sommige vestigingen niet exclusief voor Lancia zijn, maar gedeeld wordn met Alfa Romeo en DS Automobiles.

Stellantis ziet die drie als de premium merken uit het merkportfolio. Hopelijk onthuld Lancia het model dan ook binnenkort. Om vervolgens in 2035 nog een keertje uitgesteld te worden.

