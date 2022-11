Frankrijk verlaagt maximumsnelheid toch niet!

Kijk, Nederlanders. Zo kan het dus ook! Frankrijk verlaagt de maximumsnelheid toch niet.

Een van de fijnste landen om doorheen te rijden is Frankrijk. We kunnen je uit ervaring afraden om op Zwarte Zaterdag te gaan (alhoewel we toen zeker niet de enige waren). Met name de Autoroutes zijn bijzonder prettig. Ruim van opzet, het asfalt is van goede kwaliteit en je mag er 130 km/u rijden.

Zelfs de mensen rijden er veel prettiger. Het is altijd een enorme cultuurschok als je weer terug in Nederland bent, waar men echt heel erg raar rijdt. Het zal je wel opgevallen zijn. Je rijdt 110 km/u op de teller en haalt een auto in met 400-500 meter daarvoor een vrachtwagen. Als je bijna bij die auto bent, knalt ‘ie ineen keer naar langs vlak voor jouw bumper. Om vervolgens met 91 km/u de vrachtwagen in te halen. Hij een naar leven, jij een naar leven.

Van 130 naar 110

Enfin, ook in Frankrijk is de milieulobby flink aan het trekken om de CO2-uitstoot van het land te reduceren. Een van de vele manieren is om de maximumsnelheid te reduceren naar 110 km/u. Dit moet zorgen voor een besparing van zo’n 20%. In Nederland is de snelheid verlaagd naar 100 km/u.

Een maatregel die je doorgaans alleen in het Noorden van Nederland ‘voelt’. In de randstad ben je al blij dat je 80 kan rijden en niet stilstaat. In het noorden, waar er minder verkeer is en de afstanden groter, merk je wel dat je tijd aan het weggooien bent.

Frankrijk verlaagt maximumsnelheid niet

Dat hebben de Fransen dus ook. En op basis daarvan heeft de Franse premier Elisabeth Borne besloten het voorstel van 130 naar 110 km/u terug te draaien. Men verzoekt ambtenaren wel om 110 km/u aan te houden. Echter, de Franse premier wil niet dat ‘hun wil’ opleggen aan het volk. Met name om iedereen ‘aan boord’ te houden. Als een overheid komt met te draconische maatregelen, haken de meeste mensen af en kom je alsnog niets verder, is de redenering.

Emmanuel Macron ondernam een soortgelijke move. Twee jaar terug verlaagde hij de snelheden op de binnenwegen van 90 km/u naar 80 km/u. Dat kwam hem te staan op een hele hoop kritiek. Ook die beslissing werd vrij snel teruggedraaid.

We zijn benieuwd of het ook in Nederland gaat gebeuren. Omdat Henk Bleeker met het PAS-rapport aan het klooien was, rijden wij in Nederland nu 100 km/u. Hier houdt werkelijk iedereen zijn mond en rijden we als makke schaapjes 91 km/u op de linkerbaan, omdat die Renault Captur niet naar rechts gaat. We vinden het niet erg om beperkingen opgelegd te krijgen, zolang niemand anders het maar beter heeft. Toch?

Via: Nieuwsmotor

