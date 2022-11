Toekomst Volkswagen Polo: zeg maar vaarwel

De toekomst ziet er niet goed uit voor de Volkswagen Polo

Voor dat de hele discussie losbarst: ja, we begrijpen dat uitstootvrije auto’s de toekomst zijn. En we begrijpen dat de auto’s die níet uitstootvrij zijn, zo zuinig mogelijk moeten zijn. Dat laatste bepaalt de WLTP. Dat is enerzijds volkomen terecht, maar met PHEV’s zit er toch een kleine hiaat.

Met name de Duitse automerken verkopen enorme gigantische extreme SUV’s met extreem krachtige en vervuilende motoren, maar die komen er heel erg goed vanaf in de WLTP. Ze rijden immers het grootste gedeelte op de elektromotor, en hebben maar heel even de verbrandingsmotor nodig.

Toekomst Volkswagen Polo

Dat die auto’s voornamelijk 1 op 5 rondkarren, vergeten we gemakshalve even. Aan de andere kant zien we een veel groter probleem: er worden nauwelijks kleine auto’s gemaakt. De volgende auto die hoogstwaarschijnlijk gaat afhaken is de Volkswagen Polo. Die auto gaat het hoogstwaarschijnlijk niet redden. Da’s raar: de BMW XM is geen enkel probleem, maar een kleine verstandige hatchback als de Polo moet het veld ruimen.

Vanaf de zomer van 2025 (juli) gaat Euro7 van kracht. Volgens de Europese Commissie zou dit zorgen voor een prijsstijging van 90 tot 150 euro per auto. Nu kost een Polo tegenwoordig 26.860 euro, dus dan kan die 150 euro er ook nog wel bij. Echter, het wordt ietsje meer. Met een nieuwe rekenmethode kwam de Europese Commissie uit op een prijsstijging van 304 euro per auto.

Polo wordt extreem veel duurder

Echter, volgens Thomas Schäfer (in gesprek met Autocar), is dat geenszins het geval. Volgens hem worden auto’s als de Polo extreem veel duurder om aan de Euro7-emissiestandaard te kunnen voldoen. Zijn inschatting is dat de Polo nog eens 3.000 tot 5.000 euro per auto duurder wordt dan dat nu het geval is, voor belastingen. Uiteraard gaat Volkswagen dat niet van zijn klanten vragen. Schäfer begrijpt ook wel dat meer dan 30 mille voor een B-segment hatchback gekkenwerk is. In plaats daarvan is Volkswagen van plan de Polo in zijn geheel uit productie te nemen.

Op dit moment zijn de ingenieurs aan het evalueren wat het zal gaan betekenen voor ons. Maar als het waar is dat de prijs enorm zal stijgen, zullen we absoluut niet meer investeren in de Polo. Dan blijven we gewoon bij het plan om alles zo snel mogelijk te elektrificeren. Thomas Schäfer, ziet het niet meer zitten.

Toekomst Volkswagen Polo eigenlijk dus heel duidelijk

Het A-segment is een tijdje geleden flink uitgedund en niet vanwege een gebrek aan succes. Er is simpelweg geen geld te verdienen op die kleine auto’s met de strenge eisen. Overigens zijn het niet alleen milieueisen die vanuit ‘Oirapa’ worden opgelegd. Ook de veiligheidseisen en anti-privacy-eisen zijn ook strenger dan voorheen. Zeker als we met kastjes moeten rijden die ingrijpen als je te hard rijdt, bijvoorbeeld. Het mooie is nog dat ondanks we nog niemand hebben gevonden die vóór is voor zo’n digitale bemoeidoos, zul je ‘m wél zelf moeten betalen.

Overigens is Volkswagen niet de enige. De huidige Audi A1 krijgt geen opvolger, bijvoorbeeld. Net zoals de Ford Fiesta. In het geval van de Polo zal dat ook betekenen dat de Skoda Fabia en Seat Ibiza automatisch ook niet zullen komen.

Overigens hoeven we ook geen extreem medelijden te hebben met Volkswagen. Kijk naar Stellantis. Opel en Peugeot in dit geval. Daar kun je kiezen uit de Opel Corsa/Opel Corsa-e en Peugeot 208 en Peugeot e-208. Volkswagen had natuurlijk ook voor die strategie kunnen kiezen.

