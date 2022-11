Waarom Ricciardo een stap terug doet

Ricciardo doet een flinke stap terug. Maar waarom eigenlijk?

Het heeft eventjes geduurd, maar we weten nu hoe het Formule 1-veldbezetting er voor volgend jaar uitziet. Er verandert niets aan de teams, die blijven allemaal. Wel zijn er een paar wijzigingen qua coureurs. Er zullen vier coureurs vertrekken dit seizoen.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel gaat met pensioen. Nicholas Latifi en Mick Schumacher hebben te weinig gebracht in vergelijking met hun teamgenoten, waardoor hun contract niet wordt verlengd. Bij Daniel Ricciardo is het opmerkelijker, hij was dermate off-the-pace dat ze zijn contract hebben afgekocht en hem voortijdig hebben vervangen door debutant Oscar Piastri.

Stap terug voor Ricciardo

Er waren wel wat mogelijkheden bij Haas en Williams. Zeker bij Haas kon Magnussen dit jaar verrassend uit de hoek komen. Dat zou eigenlijk best een leuk team opleveren. Beide heren zijn lekker recht voor hun raap, evenals de teambaas Gunther Steiner. Maar Ricciardo was bang om te behoren tot een bunch of f*ckin’ w*nkers, om de proza van de Haas-teambaas te bezigen. In plaats daarvan zal De Honingdas – met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid – als testcoureur aan de slag gaan voor Red Bull.

Ricciardo laat aan Autosport weten waarom hij kiest voor Red Bull:

Ik wist dat ik eventjes afstand moest doen van een racestoeltje. Ook om even afstand te nemen van de competitie. Het is de afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk vermoeiend geweest, dus kort na de zomerstop was het voor mij vrij duidelijk dat dat was wat ik wilde en wat het beste voor mij zou zijn. Dus toen was het van: ‘Oké. Wat is de volgende beste optie?’ En hoe meer ik erover nadacht, was er de voorkeur om dan aan de zijlijn te staan bij een topteam. Daniel Ricciardo, had geen zin in Kevin Magnussen?

Overigens is de deal met Red Bull nog niet getekend. Helmut bevestigde de komst, maar slikte die woorden later in. Ricciardo geeft iets meer duidelijkheid:

“Het is nog niet helemaal rond. Dus daarom ben ik niet naar buiten gekomen om het te bevestigen, want dat is nog steeds de waarheid: het is nog niet getekend. Maar ik kan je nu duidelijk in de ogen kijken en zeggen dat het, in dit stadium, de meest waarschijnlijke optie is.” Daniel Ricciardo, heeft wel zin in Max Verstappen?

Scenario

Dan is er natuurlijk het laatste scenario. Pierre Gasly is weg bij AlphaTauri en het is maar de vraag hoe goed Nyck de Vries en Yuki Tsunoda presteren. Bij Red Bull is Verstappen onomstreden en geniet Pérez voldoende ‘liefde’, maar laten we eerlijk zijn. In een auto die zo dominant was als de RB18 had Pérez al láng P2 in het kampioenschap moeten veiligstellen, nietwaar?

En als de RB18 helemaal niet dominant is, dan is het verschil met Verstappen alsnog heel erg groot. Dan is het wel fijn voor Red Bull om een coureur met het (potentiële) kaliber van Ricciardo in de mix te hebben. Het zou niet de eerste keer zijn dat Marko, Tost en Horner flink schuiven met coureurs. Denk maar aan Verstappen, Kvyat, Gasly, Albon en Hartley.

