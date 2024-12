Freakin Laz0rs! Laserlampen gaan de weg van de dodo

De tijd van de laserlamp lijkt alweer voorbij.

Ongeveer tien jaar geleden was het het nieuwste hebbeding voor de dikke blepper: laserlampen. Uiteraard kon je in eerste instantie vooral terecht bij de Duitse premiums voor freaking laz0rs in je koplampen. Zij zien het immers altijd wel zitten om peperdure opties te verkopen. En de lampen zijn daarbij meestal afkomstig van Duitse toeleveranciers.

Audi en BMW deden zelfs een wedstrijdje verplassen over wie de eerste was met laserlampen op de markt. Audi dacht BMW te slim af te zijn met de Audi R8 LMX, een afzwaaimodel van de eerste generatie R8. Maar BMW was alsnog eerder met de i8. Dikke opscheprechten aan de toog dus voor München.

Doch we zijn inmiddels zo’n tien jaar verder en laserlampen zijn geen revolutie geworden. Sterker nog, zelfs bij de Duitse drie verdwijnen ze langzaam uit de optielijst. Alleen bij de dikste bleppers kan je er nog voor kiezen. Maar bij bijvoorbeeld een iX staan ze straks na de facelift vermoedelijk niet meer op de kaart.

Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste zijn de lampen stervensduur, ze kosten al snel duizenden Euro’s. Dat is niet alleen pijnlijk bij aanschaf, maar ook bij vervanging (en potentieel indirect verzekering). Ten tweede zijn de beste LED-lampen in de praktijk nauwelijks minder goed dan de laserlampen. In theorie zijn die laatste nog sterker en zuiniger met energie. In de praktijk doen die verschillen er niet echt toe.

Daarbij komt nog dat belangrijke markt Amerika de laserlampen grotendeels de nek dichtknijpt. Door regelgeving uit het jaar kruik werden de adaptieve functies van de lampen beknot. Daarnaast mogen lampen in ‘Murica een maximale lichtsterkte hebben van 150.000 Candela. In Europa is dat 430.000 Candela. Laserlampen die aangeboden werden, moesten daardoor flink teruggeschroefd worden waardoor het verschil met de beste LEDs verwaarloosbaar werd.

BMW heeft ook officieel toegegeven dat de laserlampen langzaam uitgefaseerd worden. De nieuwste Matrix-LEDs zijn simpelweg beter. Daarmee zijn de laserlampen vooral een statussymbool geworden. Het ziet er cool uit en het is duur, maar meer heb je er niet aan. BMW is nu wel bezig met lasers in achterlampen, zoals te zien bij sommige versies van de gelifte 4-Serie. Is dat dan wel affengeil?