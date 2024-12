Porsche 911 Speedster van Barry Bonds kan van jou worden

Just another hit, Barry Bonds. Deze 911 Speedster met tuning van onder andere Strosek kan van jou worden.

We kunnen ons voorstellen dat je geen retromod Porsche 911 meer kan zien dezer dagen. Nu nieuwe auto’s steeds minder leuk zijn, vestigen liefhebbers hun aandacht aan oud spul. En ja, als je dan toch net een paar moderne goodies en technieken wil hebben, zoals Apple Carplay, of ‘betrouwbaarheid’, is een retromod al snel de aangewezen weg. En de Volkswagen Golf onder de sportwagens is nou eenmaal een zeer geschikte kandidaat om fors aan te pakken.

Deze Porsche 911 Speedster, ooit gekocht door Barry Bonds, lijkt in eerste instantie op elke andere 911/964 restomod. Doch de auto heeft een iets andere, interessante geschiedenis. Oorspronkelijk werd ‘ie gekocht door de genoemde Baseball legende. Dankzij diens steroïden gebruik, wordt hij inmiddels meewarig bekeken. Doch ooit was Barry een absolute held die met Marc McGuire vocht om homerun records. Marc ging overigens naar dezelfde apotheek.

De opbrengst van dit weghengsten van ballen (no pun intended) gebruikte Bonds dus aan een 911 Speedster anno jaren ’90. Doch om iets specialers te hebben dan al zijn teammaten, liet hij de auto meteen bij Vittorio Strosek brengen. Logisch wel, want als je jezelf tunet met anabolen, waarom dan niet ook je auto.

Strosek is een absolute held in de tuningswereld. Vooral onder mensen als ondergetekende en @willeme. Echte kenners weten namelijk dat Strosek ook verantwoordelijk was voor menig bodykit van het nimmer overtroffen Koenig Specials. Later richtte hij zijn eigen toko op. Zo werd de 911 Speedster een ‘Mega Speedster’. Leve de 90s.

Toch is de huidige verschijningsvorm van de auto niet het werk van Strosek, maar van het Duitse EVOMAX, dat ook subtiel op de flanken prijkt. Zij ontwikkelden nieuwe plaatwerkdelen in carbon en kevlar en verfden deze vervolgens Meissenblau. De motor is een 3.8 liter boxer (uiteraard) waar op geademd is door Andial. Die naam ken je wellicht niet, maar het is een soort AMG van Porsche Motorsport North America. Oorspronkelijk werd het bedrijf opgericht door Arnold Wagner, Dieter Inzenhofer en Alwin Springer. In 2013 werd het overgenomen door Porsche Motorsport North America. Aan straatgeloofwaardigheid geen gebrek dus.

In het interieur vinden we de stoelen terug van de 918 Spyder, bekleed met witgrijs leder. Tasty. Kopen dan maar, of steek jij liever je geld in je volgende cycle? Laat het weten, in de comments!