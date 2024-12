EU gaat Formule 1 rechtenhouder keihard aanpakken

De Europese Unie slaat weer toe en gaat de Formule 1 rechtenhouder keihard aanpakken.

Waar de ene overheid snoeihard gekortwiekt wordt, gaat de andere gewoon door met de gubment overreach. Of je kan ook zeggen dat moedertje Uiiiiiiroooooopa ons probeert te beschermen tegen grote boze bedrijven. Het is maar hoe je het wil zien. Feit is dat de EU F1 rechtenhouder Liberty Media keihard wil aanpakken. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat Liberty Media 86% van Dorna Sports wil overnemen/heeft overgenomen.

Dorna Sports is al sinds 1992 de rechtenhouder van de Moto3, Moto2, MotoGP en de voorgangers daarvan. Liberty Media was bereid na het belachelijke succes dat ze van de F1 hebben gemaakt 4,2 miljard Euro neer te tellen voor de 86%. Dorna zou dan zelf 14% houden. Fans droomden al van crossovers tussen de koningsklasse van de motorsport en de koningsklasse van de autosport. Maar dat feest gaat nu mogelijk niet door.

De EU gaat onder aanvoering van Spaanse vicepremier Teresa Ribera onderzoeken of het allemaal wel samenkan. Men is bang dat er een ‘monopolie’ ontstaat op epische gemotoriseerde sport en dat Liberty Media woekerprijzen kan gaan vragen. Onschuldige klanten zouden dan zomaar geheel machteloos staan tegen deze praktijk. Los van het feit dat ze zelf de beslissing maken om ergens voor te betalen of niet dan…

Enfin, op zich is het allemaal ook weer niet heel vreemd als men de geschiedenis kent. Toen CVC Capital Partners in 2006 de F1 rechten overnam van de Bern, moest het haar belangen in de motorsport ook al opgeven op last van de EU. Dus waarom het nu opeens anders zou zijn, is de vraag. Een onderzoek naar de overname moest alleen voor 19 december gestart worden. De EU gaat dus een beetje voor de laatste nipper, maar beter laat dan nooit. Toch? Of moet vadertje staat zich niet overal mee bemoeien? Laat het weten, in de comments!