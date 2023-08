De 10 beste coureurs van 2023: dit zijn ze!

Deel twee van het zomerrapport! Wie zijn de 10 beste coureurs van 2023 tot nu toe?

Het is hoogzomer op dit moment. Het weer zit nog niet elke dag mee, maar gelukkig hebben wij op Autoblog genoeg leesvoer voor je! Vandaag gaan we het eens hebben over Formule 1-coureurs.

Afgelopen halfjaar is namelijk bijzonder enerverend geweest. De teams zitten dichter bij elkaar dan ooit (op eentje na dan), waardoor het voor elke coureur mogelijk is om zich in de kijker te rijden als het moment zich voor doet.

Beste 10 coureurs van 2023

Vorige week namen we al de nummers 20 tot en met 11 met je door. Voor nu hebben we de 10 beste coureurs tot nu toe voor je!

We hebben gekeken naar de prestaties met hun auto en de specifieke omstandigheden in het achterhoofd. Anders kunnen we simpelweg de tussenstand in het kampioenschap overnemen. Ook kijken we naar de prestaties over het gehele raceweekend: sprintrace, kwalificaties, maar ook vrije training. De auto kort rijden tijdens een training zorgt voor minpunten, maar consequent Q3 halen voor pluspunten.

10. George Russell

Aantal punten: 99

Positie in kampioenschap: 6

Cijfer: 7

Sorry Sjors, maar je doet ons denken aan Nigel Mansell. Het lult een eind weg en het klinkt allemaal heel mooi, maar uiteindelijk zeurt ‘ie te veel en presteert hij te weinig. De Brit geldt als een enorm talent, maar heeft de grootst mogelijke moeite om Hamilton te pareren, laat staan te verslaan.

Nu heeft Russell ook een paar keer domme pech gehad, maar een talent als Russell moet beter scoren in het kwalificatieduel met zijn teamgenooot. Russell stond eenmaal op het podium (derde in Spanje), Hamilton heeft twee tweede plaatsen en twee P3’s. En Hamilton heeft ook nog eens 50% meer punten.

9. Carlos Sainz Jr.

Aantal punten: 92

Positie in kampioenschap: 7

Cijfer: 7+

Ah, Carlos. Hij zit in een lastig parket. Het is duidelijk dat hij niet helemaal het vertrouwen krijgt dat hij nodig heeft om te presteren. Carlos is een gevoelsmens. Bij Ferrari is duidelijk dat Leclerc het lievelingetje is. Sainz is nog niet in de positie om als een Barrichello-Webber-Bottas te fungeren.

Dit seizoen is het vooral moeizaam en lastig. De Ferrari werkt niet mee, maar Sainz maakt zelf ook te veel onnodige foutjes. Slordig. Ook blijft hij behoorlijk ver achter zijn teamgenoot in het kwalificatieduel. Hij heeft ook nog geen podium gehaald, alhoewel hij heel stabiel bijna elke race punten haalt.

8. Nico Hülkenberg

Aantal punten: 9

Positie in kampioenschap: 14

Cijfer: 7,5

Zo ben je afgeschreven, zo sta je ineens op een degelijke achtste positie in het Autoblog zomerrapport. Vorig jaar waren we diep onder de indruk van Magnussen, hoe hij Mick Schumacher degradeerde bijvoorbeeld. Dit jaar doet Hülkenberg dat bij Magnussen. Geinig, want het geeft ook aan dat Mazepin écht heel erg slecht was en Schumacher heel gemiddeld was.

Enfin, Hülkenberg kreeg een kans bij Haas en heeft tot nu toe niet teleurgesteld. De Haas is een lastige auto: de banden komen erg snel op temperatuur (dus goed in de kwalificatie), maar ze raken ook snel oververhit (iets dat je niet wil in de race). Dus qua punten staat Nico er niet zo goed voor, maar in de sprintraces en kwalificaties doet hij het uitstekend en haalt hij het maximale uit de auto.

7. Charles Leclerc

Aantal punten: 99

Positie in kampioenschap: 5

Cijfer: 7,5

De grote belofte. Houd er rekening mee dat er een seizoen gaat aanbreken dat de Ferrari de overhand heeft en dat Leclerc onverslaanbaar zal zijn. Als de snelheid er is, weet Charles het eruit te halen. Vorig jaar bleef Leclerc langer scherp omdat hij langer in de titelstrijd was. Hij lijkt het nu al ergens opgegeven te hebben (op zich ook niet vreemd gezien zijn punten).

Leclerc heeft wel drie keer het podium gehaald en 2 keer pole position. Als het gaat over één ronde, is Leclerc misschien wel de beste van het veld. Waar Leclerc nog wel wat kan winnen is door Ferrari iets harder aan te pakken. Sainz is veel duidelijker en assertiever over de boordradio, Leclerc laat zich nog geregeld piepelen. Nu is het lastig om de chemie van Verstappen en Lambiase te kopiëren, maar je kan daar ook aan werken, natuurlijk.

6. Alexander Albon

Aantal punten: 11

Positie in kampioenschap: 13

Cijfer: 8-

Jantje lach, jantje huilt. De immer vriendelijke Alexander Albon heeft er al een zeer bijzondere carrière opzetten. Eerst bleef hij steken in de opstart-klasses, toen mocht hij pardoes naar Toro Rosso en een half jaar later naar Red Bull! Na 1,5 jaar werd hij aan de kant gezet en resteerde een testrol naast een jaartje DTM. Sinds vorig jaar is AA23 helemaal herboren bij Williams. Dermate herboren zelfs dat zijn naam in verband wordt gebracht met Ferrari en eh, Red Bull. Albon rijdt ook dit jaar gewoon een retestrak seizoen.

Die Williams is niet denderend, maar de lage drag zorgt ervoor dat ze (net als de Arrows A21 van Jost Verstappen) op snelle banen een verschil kunnen maken. Op Silverstone (8ste), Circuit Villeneuve (7de) en Sakhir (10de) wist hij zelfs punten te halen. Maar kijk ook naar zijn brutale acties op Spa, waar een topklassering er in leek te zitten, totdat bleek dat de medium-band helemaal niet werkte. Albon haalt geregeld Q2 en soms zelfs Q3. De Williams is niet meer zo slecht als de voorgaande jaren, maar het is alsnog een lastige auto om mee te excelleren. Albon doet het echter wel, zeker in vergelijking met Sargeant.

5. Oscar Piastri

Aantal punten: 34

Positie in kampioenschap: 11

Cijfer: 8-

Nou, Oscar zal wel gegniffeld hebben in zijn helm. De coureur voelde zich (terecht) niet helemaal juist behandeld door Alpine en zag kans om naar McLaren te vertrekken. De MCL36 was het grootste gedeelte van het seizoen niet competitief. Eigenlijk was dat voor Piastri niet eens zo heel verkeerd, want zo kon hij toch Formule 1 rijden, maar dan wel enigszins zonder druk op de achtergrond. Piastri is verreweg de beste nieuwkomer van 2023. Ondanks dat hij de jongste coureur op het veld is, valt zijn volwassenheid op.

Het niet aanvallen van zijn teammaat, het niet torpederen van Verstappen op Silverstone, er zijn best veel gevallen geweest waar hij een jeugdig foutje zo had kunnen maken, maar het niet deed. Alleen in Spa ging het mis, maar pas nadat hij een extreem goede Sprint afleverde.

Waarom staat Oscar dan niet hoger? Simpel: we beoordelen coureurs op hun merites, niet in relevantie tot hun leeftijd. Piastri deed het enkele keren iets minder, met name halverwege de race is hij nog weleens door zijn banden heen. Dat viel eerst niet op, maar wel als Norris het podium pakt en Piastri toch teruggevallen is. Dat ligt aan ervaring, maar we hebben het gevoel dat dat wel goedkomt. De nummer 5 positie in het overzicht van de 10 beste coureurs van 2023 is een hele knappe presatatie!

4. Lando Norris

Aantal punten: 69

Positie in kampioenschap: 8

Cijfer: 8

De grote verassing. Aanvankelijk hadden we Norris bij de eerste draft op P2 gezet. Echter, we gingen rekenen en toen bleek dat we ernaast zaten. Dat komt vooral door de prestaties sinds Oostenrijk. Norris heeft enkele races doelloos achteraan gereden, zoals in Bahrain, Saudi-Arabië, Miami en Spanje: allemaal P17!

In vergelijking met zijn teammaat doet Norris het wel meer dan uitstekend. In de kwalificaties zit er niet veel tussen en beide kunnen ze geweldig starten. Norris is iets agressiever (ook meer ervaren) maar weet vooral zijn banden langer heel te houden. Een enorm en belangrijk verschil. Ook zijn twee tweede plaatsen op compleet verschillende circuits, erg knap.

3. Lewis Hamilton

Aantal punten: 148

Positie in kampioenschap: 4

Cijfer: 8,5

Oh, wat zitten Lewis Hamilton en Fernando Alonso dicht bij elkaar in dit overzicht van de 10 beste coureurs in 2023 (tot nu toe dan). Zowel qua punten als hoe ze presteren. Hun emoties zijn echter compleet anders. Fernando is -de laatste races daargelaten- vrolijk, bied een helpende hand en maakt grapjes. Lewis Hamilton is getergd, bloedserieus en gaat voor eigen succes.

Het is duidelijk waarom Hamilton de GOAT is in de Formule 1: hij zit er altijd bovenop. Dit jaar is dat niet anders. Alonso heeft geen serieuze teamgenoot, Hamilton heeft de Grootste Britse Belofte sinds euhm…Lewis Hamilton als teammaat. Lewis is waanzinnig consistent en hij haalt constant het maximum eruit. Zo finishte hij elk weekend in de punten. Met 38 jaar achter de rug, is hij nog altijd duidelijk beter dan Russell, die zo jong als hij is toch ook al aan zijn vijfde jaar in de F1 bezig is. Eigenlijk ongelooflijk.

2. Fernando Alonso

Aantal punten: 149

Positie in kampioenschap: 3

Cijfer: 8,5

In relatieve zin is de prestatie van Alonso het grootste dit seizoen. De beste man is 42 jaar oud, een halfjaar ouder dan Zlatan Ibrahimovic, je weet wel, die Zweedse evergreen die onlangs gestopt is. Net als Zlatan heeft Alonso het talent gehad om telkens het verkeerde team te kiezen, maar nu op zijn 42e zit Fernando bij een puik presterend Aston Martin. Het verschil tussen hem en Lance Stroll is enorm.

Stroll valt weliswaar erg tegen, maar Alonso doet het boven verwachting goed. Zeker in lastige omstandigheden (herstarts, regen) is hij bovengemiddeld sterk. Al zes keer haalde hij dit podium en als dat er niet in ziet, neemt hij zoveel mogelijk punten mee naar huis. Geen een race eindigde hij buiten de top 10.

1. Max Verstappen

Aantal punten: 314

Positie in kampioenschap: 1

Cijfer: 10

Het is heel makkelijk om te zeggen dat Verstappen de nummer 1 is van de 10 beste coureurs in 2023 tot nu toe. Hij rijdt immers vooraan in de snelste auto. En ondanks dat we geneigd zijn dat te geloven, moet je ook kijken waar zijn teamgenoot staat. Sergio Pérez is absoluut geen zoete tortilla, maar heeft soms best moeite het veld op te rollen. Verstappen niet. Die komt, ziet en overwint. In de kwalificaties komt het er niet altijd uit, mede doordat Red Bull de auto afstelt voor de race.

De volwassenheid valt ook op, kijk maar hij hoe constant uit de problemen weet te blijven. Ook is het verschil soms enorm in de race met de rest, 10-20 seconden voorsprong is geen uitzondering. Daarbij valt de honger van de Nederlandse veelvraat ook op, zoals de laatste pitstop in Oostenrijk voor nieuwe banden om dat laatste puntje te pakken. Als de kans zich voordoet, pakt Verstappen alles.