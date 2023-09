Van Eerd voor rechter, ‘wil Mercedes SL niet betalen’

Zo blijf je lekker het nieuws halen. Van Eerd wordt voor de rechter gesleept omdat hij een klassieke Mercedes SL niet zou willen betalen.

De soap omtrent Frits van Eerd blijft maar doorgaan. Je zou denken dat je als topman van een uiterst succesvolle supermarktketen goed kunt boeren, maar dat blijkt niet helemaal het geval te zijn. De voormalig directeur (niet te verwarren met supermarktmanager Harry Piekema, dat is de olijke man van Albert Heijn) wordt in verband gebracht met enkele financiële malversaties. Niet alleen omdat zijn naam genoemd wordt, maar omdat er grote hoeveelheden contanten gevonden zijn bij hem thuis na een inval van de Fiod (niet te verwarren met de makers van de 500 en de Panda).

Naast wat probleempjes met de fiscus is er nu ook een autohandelaar die hem voor het gerecht sleept. Dat meldt het Financieel Dagblad. Pikant: het gaat om Theo Eggens. Dit is een grote autohandelaar in Drenthe. Volgens Eggens heeft Van Eerd bij hem (Noord Auto in Assen) een klassieke Mercedes-Benz gekocht. Deze kostte dik 150 mille, maar Van Eerd heeft volgens Eggens die auto nog nooit betaald. Dat niet alleen ‘Fiscale Frits’ weigert de auto te betalen.

Van Eerd voor rechter

En omdat Frits dat weigert te doen, probeert Theo het via de rechter. Dat is niet direct heel erg vreemd. Wel dat een rijk man als Van Eerd moeilijk doet over een lousy anderhalve ton, maar dat Theo Frits erbij lapt. Want net als Van Eerd is Eggens verdachte in een enorm groot witwasonderzoek. Ja, Eggens was namelijk juist de hoofdverdachte waar Frits Van Eerd zijdelings bij betrokken was. Eggens was teamleider van een motorcrossteam en drie keer raden wie de sponsor was. Precies, hallo Jumbo! Wellicht dat je Theo Eggens beter herkent onder zijn artiestennaam: Theo E.

De advocaat van Frits van Eerd bevestigt dat de Mercedes-Benz SL uit 1957 ter waarde van 155.000 euro al direct was betaald. Van Eerd gaat de auto niet nog een keer betalen. Financiële Frits voldoet dit soort rekeningen direct of de dag erna, nooit later, aldus de advocaat van de geplaagde amateur-racer.

De advocaat van Eggens pareert dit door te zeggen dat Van Eerd absoluut niet betaald heeft. Vandaar dat ze het uitvechten in de rechtbank. Je zou zeggen dat een bankafschrift alles duidelijk kan maken. Dat is dan ook precies waar het FD naar vroeg, maar daar kreeg de roze geldkrant geen antwoord op. We weten toevallig dat Frits van E een voorliefde heeft voor contant geld.

E. en Van E. toch wel een beetje close

De rechtbank in Oost-Brabant bevestigde dat er een conflict speelt tussen Van Eerd en Eggens. De rechtbank zal zich er over buigen en het is de bedoeling dat er komende maand een uitspraak gedaan wordt c.q een oordeel geveld wordt.

Naast het feit dat Jumbo het motorcrossteam sponsorde, zijn de twee toch wel iets closer dan de de rechtszaak doet vermoeden. Volgens Omroep Brabant hielp Theo geregeld Frits aan motorfietsen voor zijn imposante collectie. Eerder werd er al een Hummer in beslag genomen bij Theo Eggens, alhoewel deze auto van Frits van Eerd bleek te zijn.

Dit is een extra rechtszaak in een rechtszaak, want ondanks dat E. en Van E. op vrije voeten zijn, zijn beide nog altijd verdachte in de witwaszaak. Het Openbaar Ministerie maakt binnenkort bekend wie van de verdachten men strafrechtelijk gaat vervolgen. Anderen krijgen een schikkingsvoorstel. Het gaat in totaal om tien verdachten, twee daarvan zijn dus Frits van E. en Theo E.