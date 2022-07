Fundablog: huis met ruimte voor grote auto-mancave

Voor de onofficiële rubriek ‘Fundablog’ kwamen we een huis in St. Willebrord op het spoor. Met ruimte voor een gigantische auto-mancave, zoals de huidige bewoner even voordoet.

Het blijft leuk, naast Marktplaats af en toe even Funda afstruinen. Autoliefhebbers moeten immers ook ergens wonen en eigenlijk is je autogerelateerde mancave (of bijvoorbeeld de garage) soms net zo leuk om te zien als je auto zelf. Vandaag was het collega @Bart die een geschikte kandidaat aandroeg met een bloedgave Ferrari-mancave op het perceel.

Huis in St. Willebrord

De locatie van de dag is Sint Willebrord, net ten westen van Etten-Leur. Wanneer het om een villa van 1.550.000 euro k.k. gaat, weet je dat je sowieso een aardig optrekje gevonden hebt. Het gaat om een in 2009 gebouwd huis van 315 m², op een perceel van 1.325 m².

Verdeeld over twee verdiepingen vind je in totaal drie slaapkamers en een grote badkamer. Het huis zelf komt al niks tekort, maar wij vinden vandaag vooral de rest van het perceel interessant. Naast een zwembad en een terras is daar namelijk ruimte voor drie verschillende extra ruimtes.

Garages en mancave

Naast één van de ruimtes die nog vrij staat als garage, zijn er twee ‘mancaves’ te vinden in dit huis. Die laten ook zien dat de huidige bewoner smaak heeft. En dan bedoelen we maar deels de zilvergrijze BMW 3 Serie E46. Aan de muur van de ene ruimte hangen verschillende Ferrari-posters en ook zien we een motorfiets. Iemand die wel van gemotoriseerd sportief vervoer houdt, dus.

Datzelfde geldt voor de andere ruimte, waar we in compleet Ferrari-thema een andere mancave vinden. De Ferrari 348 in kwestie is een Challenge, waarover we meer vonden bij het bedrijf Forza Service. Bij die 348 hoort een breed scala aan documenten, memorabilia en nog veel meer, wat ook allemaal te vinden is in de mancave. Tijdens het aanschouwen van de 348 kun je plaatsnemen bij de bar. Dit gaat natuurlijk allemaal mee met de huidige bewoner als de woning verkocht wordt, maar het geeft misschien inspiratie.

Niet goedkoop, wel leuk. Potentiële kopers kunnen naar de advertentie van het huis met mancave op Funda.