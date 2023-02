Audi RS6 sedan keert terug, met enorm veel pk

De Audi RS6 sedan mag weer wederkeren. Dat is fijn nieuws voor de Avant-hater.

In de Dikke Duitse klasse doet Audi het doorgaans iets beter met stationwagons en BMW het iets beter met sedans. Het merk met de vier ringen past wat vaker vierwielaandrijving, automaten en dergelijke toe om het leven aan boord gemakkelijker te maken. Snelle Audi’s zijn vaak echte allrounders en daar past een stationwagon beter bij. In de winter wil je met een RS4 Avant naar de Alpen, maar in de zomer met een BMW M3.

BMW probeerde het enkele keren met de M5 – met de E34 en E61 met matig succes. Andersom geldt het ook, de Audi S6 Plus, RS6 (4G) en RS6 (4F2) zijn juist erg zeldzaam, terwijl de stationwagons gretig aftrok vonden. Wat dat betreft vinden we het bijzonder om te melden dat de Audi RS6 sedan terugkeert! Dat zal echter niet gebeuren met de huidige generatie (5G). Die is er enkel en alleen als stationwagon.

S6 Plus (1996) RS6 (2002) RS6 (2008)

Audi RS6 sedan

Nee, het gaat om de namelijk volgende genratie Audi RS6. Die staat (hoogstwaarschijnlijk) in de planning voor 2025, zo meldt Auto Evolution. Zoals je net hebt kunnen lezen zullen Audi’s na 2025 geheel elektrisch zijn en dat is met de RS6 niet anders. Het is jammer dat we die V8 moeten opofferen, maar maak je geen zorgen qua prestaties: die zullen bizar zijn.

De RS6 zal ook op het PPE-platform staan dat Porsche en Audi ontwikkeld hebben. De nieuwe Macan en Audi Q6 e-tron zullen erop komen te staan. In dit geval zal de Audi RS6 sedan zo’n 800 pk onder de kap krijgen. Nou ja, kap: op zowel de voor- als achteras zit een elektromotor.

Liftback

We zeggen overigens wel Audi RS6 sedan, maar het zal waarschijnlijk een liftback zijn, met een vijfde deur die open kan. Dat was voorheen het bestaansrecht van de Audi A7 (plus de S7 en RS7), dus wellicht dat Audi met de nieuwe Audi A6 de huidige A6 én A7 gaat vervangen.

De Audi A6 e-tron zal de basis zijn voor de nieuwe Audi RS6 sedan

Met de elektrische Audi RS6 sedan maakt Audi een statement van jewelste. De komende Mercedes-AMG E63 AMG zal namelijk een zescilinder krijgen (plus elektromotor) en de komende BMW M5 een V8 (plus elektromotor).

