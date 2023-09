Nederlandse Land Rover tuner Tophat failliet

De Nederlandse Defender tuner Tophat is failliet. Maar er lijkt meer aan de hand te zijn dan alleen dat.

De Nederlandse Land Rover specialist Tophat is failliet. Het kan zijn dat jullie deze gemist hebben, maar naast Twisted, Kahn, ECD, Himalaya, Overfinch, Arkonik, Zero Labs en Ares Design was ook Tophat een Defender-restomodder.

Inderdaad was, want ze zijn inmiddels failliet, aldus faillissementen.com. Nu was Tophat niet een enorme speler in de markt. Zoals gezegd zijn er enorm veel andere Defender-specialisten die min of meer het zelfde doen. We schreven in 2016 een artikel over het bedrijf, dat toen net aan de weg aan het timmeren was.

Een onderdeel waar Tophat het slim deed, was een dependance in de Verenigde Staten. In Engeland krijg je onmogelijk een stukje van de markt: daar zijn al veel te veel bedrijven die Defenders aanpakken. Maar in de VS niet. Daarnaast zijn Defenders daar maar heel erg kort geleverd in lage aantallen. Dat terwijl er veel animo is voor die stoere Land Rovers.

Tophat failliet

Nu kunnen ze een oude 90 of 110 importeren die minimaal 25 jaar oud zijn. Amerikanen echter willen geen oud dieseltje met nul luxe, maar een dikke V8 en veel luxe. Dus Tophat kocht oude Defenders in en bouwde die om naar een droomspecificatie met serieus veel vermogen uit de V8 van General Motors.

Er is een faillissement uitgesproken voor Tophat, maar er wordt met geen woord gerept over Zeeman Automotive. Dat was het bedrijf in Arizona dat de auto’s leverde aan klanten in de Verenigde Staten, naast het modificeren van campers voor offroad gebruik.

Is er meer aan de hand?

Maar….. Daar blijft het niet alleen bij. Er lijkt meer aan de hand te zijn. Diverse Amerikaanse eigenaren zijn naar verluidt nog altijd aan het wachten op hun Tophat Land Rover. Dat blijkt uit dit topic op het Land Rover Defender forum, Defender Source.

Het gaat om J. Carman, die een Defender bij Tophat besteld zou hebben en 107.000 dollar aanbetaald. De auto kwam er nooit. Een andere cliënt zou 200.000 dollar hebben betaald en is ook nog aan het wachten op zijn Defender.

Slechts één kant van het verhaal

Nu moeten we erbij aantekenen dat dit één zijde van het verhaal, natuurlijk. We hebben de accounts niet kunnen verifiëren en kunnen ook niet bevestigen of het waar is wat er staat, namelijk dat Tophat een scam is om mensen geld afhandig te maken.

Wellicht dat de waarheid – zoals zo vaak – in het midden ligt. Het zal niet de eerste keer zijn dat een autofabrikant (of tuner) failliet gaat en dat dat voor de laatste klanten enorme financiële gevolgen heeft.

Het is jammer dat het bedrijf het niet gered heeft, want ze maakten absolute pareltjes. Hun website is nog in de lucht, dus je kan de auto’s van Tophat nog bekijken.