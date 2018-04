Cool! Levensgrote 911 Turbo van Lego

Niet nieuw, wel bijzonder!

Een samenwerking met de Deense fabrikant van gekleurde steentjes is geen nieuw idee. Zo toonde Toyota een maand geleden deze Camry, waar 500.000 Lego-blokjes voor nodig waren. Ook Renault sloeg de handen ineen met de Denen: zij maakten een replica van de F1 2017-bolide. Maar liefst 600.000 steentjes waren daarvoor nodig!

Afijn, Lego-partnerships in overvloed. Ditmaal betreft het een ietwat meer speciale creatie. Het officiële Porsche Museum baseerde hun giga-grote 911 Turbo op een Lego-setje dat gewoon bij Intertoys te koop is. Zoals op de foto’s is te zien, zou hij ruim genoeg zijn om erin plaats te nemen. Er zijn dan ook stoelen gemonteerd, alsmede een stuurwiel. Het is natuurlijk allemaal show. Verwacht deze 911 Turbo van Lego dan ook nooit rijdend te spotten. Wel kun je hem tot 19 april zien bij de ingang van het museum in Stuttgart. Tennisfreaks kunnen de Lego-creatie vervolgens bewonderen op de Porsche Tennis Grand Prix, dat van 21 t/m 29 april duurt. De carrosseriekleur is sowieso matchend!

Hoeveel stenen voor dit exemplaar benodigd waren, zegt de klassiekerstalling van Porsche niet. Best flauw! Het Lego-setje voor je zoon bevat in ieder geval bijna 400 priegel onderdelen.