OM creëert ergernis met filmpje Monstertruckdrama

De Raad voor de Rechtspraak is verbaasd en zoekt een verklaring voor deze ongewone actie van het Openbaar Ministerie.

Een kleine recap: in Haaksbergen werd op 28 september 2014 een demo gegeven door een 1500 pk sterke monstertruck. Door een technisch mankement ging dat vreselijk fout. De truck reed in op het publiek, waarbij uiteindelijk drie mensen het leven lieten en tientallen mensen (zwaar)gewond raakten. Het OM achtte de bestuurder Mario D. schuldig aan dood door schuld, de gemeente Haaksbergen werd niet vervolgd, hoewel er ook veel vraagtekens waren bij hun rol in het verstrekken van de benodigde vergunning. Volgens velen had de gemeente zwaardere veiligheidsmaatregelen moeten treffen.

Uiteindelijk oordeelde de rechter een jaar geleden dat Mario D. de gevangenis in moest voor 15 maanden en een beroepsverbod van vijf jaar. De organisatie achter het evenement kreeg een geldboete van €25.000 euro opgelegd. Mario D. en de stichting gingen beide in hoger beroep.

Het Openbaar Ministerie heeft in aanloop naar het hoger beroep een video online gezet. In deze video verklaart Advocaat-generaal Simmelink dat Mario D. een hoge mate van schuld aan te rekenen valt en dat daarom een taakstraf of vrijspraak niet van toepassing kan zijn. Het zou geen recht doen aan de ernst van het incident. De advocaat van Mario D. eist vrijspraak of hooguit een taakstraf.

De Raad van de Rechtspraak stoort zich aan het filmpje, omdat het OM zich al voor aanvang van de zaak (die later deze week begint) uitlaat over de schuldvraag en de strafmaat. Bij een hoger beroep moet een zaak juist helemaal opnieuw bekeken worden, aldus de Raad van de Rechtspraak. Het OM verdedigt zich door in het AD te verklaren dat het belangrijk is dat er aandacht is voor het hoger beroep. Ook zegt men dat er geen nieuwe informatie wordt vrijgegeven, anders had men het nooit geplaatst. Heeft het OM zichzelf met een 1-0 achterstand opgezadeld voor het hoger beroep later deze week?