Puik nieuws in drievoud voor de Porsche 911

Driewerf hoera.

De verstokte autoliefhebber heeft nogal wat te incasseren in deze moderne wereld. Onder druk van uitstootnormen verdwijnen steeds meer ronkende V8-en en smeuïge zes-in-lijnen van de markt. In plaats daarvan braken de fabrikanten automotieve uilenballen uit, zoals bijvoorbeeld de voorwielaangedreven BMW 1-serie met drie- en vierpitters. Soms zijn er echter nog lichtpuntjes te ontwaren, als de reflectie van je koplampen in de ogen van ransuil op een donkere B-weg. De uil van Minerva heeft haar vleugels namelijk gespreid in de buurt van het hoofdkwartier van Porsche in Stuttgart en enkele honcho’s voorzien van heldere ideeën. Een bloemlezing.

Meer 911 GT-modellen en speciaaltjes. Hoera!

Jawohl! Porsche is enorm in haar nopjes met de GT-modellen van de 991-generatie. Die auto’s waren namelijk een belachelijk succes en zorgden er mede voor dat er van de 991 in zijn laatste levensjaren meer exemplaren verkocht zijn dan van alle voorgaande 911-gens in die fase van hun leven. We kennen inmiddels de GT3 (Touring Package), GT3 RS (rijtest) en GT2 RS (rijtest), maar bij de 992-generatie komt daar naar verluidt minimaal nog een GT2 zonder de toevoeging RS bij. Bij de 997 bestond die variant ook al, maar bij de 991 werd ‘ie overgeslagen. Naast de ‘standaard’ GT2 verrast Porsche ons wellicht nog met nog meer GT-modellen. Tevens wordt er ook los daarvan gesproken van meer speciaaltjes en een speciale ‘lifestyle’-reeks. Daar worden we dan weer wat minder enthousiast van, maar we laten het op ons afkomen.

Geen 911 EV en geen saaie autonome techniek. Dubbel Hoera!

Volgens EVO mogen wij autoliefhebbers/dino’s voorlopig opgelucht ademhalen: er komt op basis van de 992 geen EV. Dat wisten we eigenlijk al, maar het is toch prettig om het nog een keer te dubbelchecken. Tevens ziet Porsche CEO Oliver Blume geen heil in een autonome 911. Wederom puik nieuws dus. Of dat komt omdat de tech waarschijnlijk nog niet klaar is voordat de opvolger klaarstaat of niet, dat laten we dan maar even in het midden.