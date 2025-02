Elektrische stadsbussen werken niet, vieze diesels keren terug!

Dieselbussen worden ingezet om problemen met elektrische stadsbussen op te lossen.

Door de vieze luchtjes uit jouw benzineauto en grote verkeersdrukte in ons land wil de overheid graag dat je eens het openbaar vervoer pakt. Maar dan moet het wel een beetje aantrekkelijk zijn om eens de trein of de bus te pakken. Dat de trein niet altijd op tijd rijdt, weten we inmiddels. Maar ook bussen hebben zo hun problemen.

In 2030 moet het hele OV in Nederland emissievrij zijn. Ook de stadsbussen moeten dan dus schoon zijn. Dat wil nog niet echt lukken. Er zijn wel al een boel elektrische stadsbussen, maar daar zijn veel problemen mee. Dat ontdekte De Telegraaf na een grote rondvraag.

Zo zijn er problemen met laadpunten. Bussen laden op verschillende manieren op, bijvoorbeeld via een aansluiting die op het dak zakt of een pantograaf die omhoog beweegt. Als de weg onder een laadpunt verzakt, kan de pantograaf soms geen contact meer maken. Knap vervelend, inderdaad.

Daarnaast hebben ook busbedrijven last van het volle elektriciteitsnet. Daardoor kunnen ze niet zomaar al hun bussen vervangen door elektrische exemplaren. Vervolgens zijn de huidige elektrische bussen ook nog eens moeilijk leverbaar. De bussen die vervolgens geleverd werden, hadden een kleinere actieradius dan verwacht. Zeker in de winter.

De oplossing? Oude vertrouwde dieselbussen!

Door de elektrische bussen vallen er meer lijnen uit. Ook wordt er een beroep gedaan op de oude dieselbussen. Bij EBS in Flevoland worden er 40 diesel ingezet waarvan er 31 directe vervangers zijn van elektrische stadsbussen. Bij Qbuzz in Friesland rijden slechts 12 elektrische bussen tegenover 228 (!) diesels. In die provincie wacht het bedrijf nog op stroomaansluitingen.

Elektrische bussen kunnen wel werken

Niet overal is het kommer en kwijl met de elektrische stadsbussen. Bij Transdev, Connexxion en Hermes is 40 procent van de bussen emissievrij. Het bedrijf heeft met andere partijen afgesproken wanneer wie aan de laadpaal mag om niet teveel druk op het net uit te oefenen.

Ook bij de Haagse Tram Maatschappij (HTM) werd positief gereageerd. Een woordvoerder zegt: ”Je gaat gelijk kijken hoe het zit met die accu. Ik vond het wel een sport. En we kunnen prima laden.” Sinds deze maand rijdt er precies één lijn met elektrische stadsbussen.

Wat ik nog mis in dit hele verhaal: waterstof. Dit middel zou toch ideaal zijn voor zwaarder vervoer? Waarom dan niet in een stadsbus? Er is zelfs al een Frans bedrijf dat oude dieselbussen ombouwt naar waterstofbussen. Zet er een turbo op en gaan met die banaan!