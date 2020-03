Volvo start terugroepactie vanwege remproblemen

Al sinds jaar en dag staan Volvo’s bekend om hun veiligheid. Dat de remmen niet naar behoren werken, is dan ook een behoorlijke smet op het Volvo-blazoen.

Stel je voor, je rijdt in een woonwijk in je fonkelnieuwe Volvo XC90. Je bent op zoek naar een nieuwe woning, dus let even niet zo goed op de auto’s om je heen. Ineens moet je voorganger een noodstop maken, Op dit moment zou het AEB-systeem – kort voor Automatic Emergency Brake – in werking moeten treden. Je auto stopt automatisch, je schrikt je de pleuris en je kan weer verder met je leven.

Je voelt het al aankomen: dit AEB-systeem werkt niet meer zoals het hoort. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Wel dat het niet met een simpele over the air-update kan worden opgelost en dat Volvo-rijders even naar de garage moeten voor de terugroepactie, zo schrijft onder meer het AD.

In totaal gaat het om 14.091 Nederlandse Volvo’s die worden teruggeroepen. Qua modellen gaat het om de XC40, S60, V60, V60CC, XC60, S90, V90, V90CC en XC90 met modeljaren 2019 en 2020. Het herstel is uiteraard kosteloos, getroffenen krijgen nog bericht van de fabrikant. Deze terugroepactie van Volvo staat nog niet in het terugroepregister van de RDW.

Volgens Volvo zijn er nog geen ongevallen gemeld doordat het probleem niet werkte. Het probleem heeft ook geen invloed op het normale remsysteem van de Volvo’s, de bestuurders kunnen vooralsnog dus gewoon blijven doorrijden. Alleen iets meer letten op de weg, dus.

Foto: Volvo XC90 R-Design van @PetPatPhotography, via Autojunk.nl.