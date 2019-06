Ga over de flos voor deze schitterende Heckflosse

Hebb0n!

Voor de okkazie van de dag reizen we vandaag af naar Santa Cruz, California. Daar staat namelijk deze Mercedes-Benz 280SE 3.5 Coupe uit 1971 te koop. Het is zo’n auto waarvan je misschien ooit gehoord hebt, maar die je makkelijk weer vergeten kan zijn. In dat geval is bij deze het geheugen weer volledig opgefrist, want dit wil je natuurlijk hebben.

De Merc in kwestie betreft een W111 uit 1971, het laatste jaar dat de W111 van de band liep. Dat wil zeggen, de cabrio en de coupé versies van de W111, want de sedan werd al in 1968 opgevolgd door de W108. De coupé en cabrio werden in 1971 ‘opgevolgd’ door respectievelijk de SLC (C107) en de nieuwe SL (R107), hoewel dat eigenlijk (relatief gezien) wat sportievere auto’s waren. De W111 coupé en cabrio waren veel meer de voorlopers van de huidige S-Klasse coupé en cabrio: grote sloepen met minstens net zoveel luxe als hun vierdeurige broers, alleen dan met veel meer stijl.

Die stijl kwam uit de pen van de onvolprezen Paul Bracq. Deze designheld heeft tot in de jaren ’90 veel goeds voor Mercedes betekent. Naast de gebruikelijke simpele elegante vormen, vielen in geval van de W111 vooral de ‘vinnen’ aan de achterkant in het oog. Deze waren natuurlijk niet zo extravagant vormgegeven als op sommige Cadillacs, maar voor een Mercedes desalniettemin vrij frivool. Ze waren ook verantwoordelijk voor de bijnaam van de auto, die Heckflosse luidt.

Als klassiekerfan ken je vast wel de 280SE 3.5 Cabrio, die zie je namelijk nog wel eens op veilingen, meetings en in autoblog-rijtests (rijtest). De coupé daarentegen is niet zo bekend. Op basis van de poductiecijfers is dit niet te verklaren, want van alle W111’s waren er 338.003 sedans, 21.098 coupé’s, en slechts 5.143 cabrio’s. Als je nu naar deze coupé kijkt, is het eigenlijk wel begrijpelijk dat men er destijds graag een wilde hebben.

Onder de kap huist een 3.5 liter grote M116 V8, gekoppeld aan een viertraps automaat en een optioneel Limited Slip Diff af fabriek. De auto is tien jaar geleden voorzien van nieuwe lak in de originele donkerrode kleur, afgezet met een subtiel gouden streepje over de flank. De zijkant wordt gekenmerkt door een open B-stijl, zoals we dat nu nog terugzien op S-klasse coupé’s. Je hebt daardoor goed zicht op het pindakaas-kleurige interieur met de Becker radio Europa. Genieten.

De auto wordt momenteel aangeboden op Bring a Trailer, met een hoogste bod van 87.500 Dollar. Je hebt nog een dag de tijd om daar overheen te gaan. Ik zou het doen, maar ik heb in maart geen bitcoins gekocht vanwege studiekosten. Dus aan jou de eer…