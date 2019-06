Hierdoor is de Mirai populairder dan de Camry in NL

Het mysterie rondom de enorme hoeveelheid schone Toyota's in Nederland is opgelost.

Ondanks dat verreweg de meeste automobilisten rijden met een auto met verbrandingsmotor, zien we her en der alternatieve aandrijflijnen voorbij komen. De meest populaire is op dit moment de elektrische auto.

Mede dankzij gul subsidiebeleid is in Nederland, net als in Noorwegen overigens, de elektrische auto een reĆ«le optie voor de leaserijder geworden. Maar er zijn meer alternatieven om jezelf duurzaam voort te bewegen. Wat te denken van aardgas (al dan niet via biomassa) en natuurlijk waterstof. Wil je op aardgas rijden, dan zijn er enkele opties bij andere andere Fiat en Volkswagen. Qua waterstof zijn de opties beperkt. Er rijden al jaren prototypes rond, maar op dit moment zijn er twee auto’s te koop die op waterstof rijden: de Hyundai Nexo en de Toyota Mirai.

Van die Toyota Mirai viel ons begin deze maand al op dat de verkopen enorm waren toegenomen. Dat is relatief gezien, uiteraard. Maar met 36 exemplaren was de Toyota Mirai zelfs populairder dan de nieuwe Toyota Camry, die aanzienlijk betaalbaarder is. De spreekwoordelijke aap is uit de mouw gekomen, want we weten nu hoe het komt.

Importeur Louwman heeft namelijk 35 stuks afgeleverd aan een taxivervoerder in Den Haag. De auto gaat ingezet worden voor het WMO-vervoer in Den Haag. Toyota meldt dat de verkopen in ons land van waterstofauto’s in 2019 met 152 procent is toegenomen. Aan de ene kant is het natuurlijk een behoorlijke order, aan de andere kant geeft het aan dat er maar enkelen zijn die een auto op waterstof rijden.

De keuze voor de voorwielaangedreven Toyota Mirai lijkt door de ietwat tegenvallende cijfers heel erg bijzonder. Het taxibedrijf in kwestie geeft aan dat de Toyota Mirai drie grote voordelen biedt. Naast emissieloos rijden, heeft de auto een grote actieradius en is de Mirai in een paar minuten voorzien van een volle tank. De opdrachtgever van het taxibedrijf eist dat ze elke dag per direct beschikbaar zijn, dus een elektrische taxi was wat dat betreft geen optie. Mocht je je afvragen of zo’n innovatief meesterwerkje een beetje ruimte biedt, kunnen we je gerust stellen. Mede dankzij een behoorlijke wielbasis van 2,78 meter is de ruimte achterin prima voor elkaar.