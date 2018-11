Nissan Leaf RC raceauto met 327 pk is goed te pruimen

Daar kan menig EV een puntje aan zuigen.

In Japan houden ze wel van een beetje innovatie en dat is wel gebleken uit de auto’s die ze daar de laatste decennia hebben ontwikkeld. Het Aziatische eiland bouwt hard mee aan de steeds onvermijdelijker wordende elektrische toekomst die we tegemoet lijken te gaan. Naast zijn elektrische auto’s voor de straat focust Nissan zich ook op het circuit. De fabrikant verschijnt komende maand aan de start van het nieuwe Formule E-seizoen en zijn raceauto voor die klasse wordt binnenkort op het Nismo Festival in Fuji vergezeld door deze gloednieuwe Leaf RC.

De Leaf RC op zich is geen volledig nieuwe auto. Nissan presenteerde de eerste generatie van de raceauto alweer in 2011. Omdat er in de tussentijd dusdanig het een en ander is veranderd, heeft Nissan de nieuwe RC-versie van de Leaf kunnen voorzien van véél betere techniek. De door Nismo ontwikkelde racer is 50 procent krachtiger dan zijn voorganger. Dit betekent dat de twee elektromotoren van de RC gezamenlijk 327 pk en 640 Nm produceren. Hiermee heeft het elektrische racemonster, dat slechts 1.220 kg weegt, een 0-100-tijd van 3,4 seconden. Het lage gewicht van de vierwielaangedreven Leaf RC is mede te danken aan zijn carbon fibre monocoque. Nismo heeft overigens geen speciale batterijen ontwikkeld; in plaats daarvan wordt het accupakket van de Leaf RC overgenomen van het straatmodel.

Afgezien van de techniek wijkt ook het uiterlijk van de raceversie flink af van de koets van het straatmodel. De Leaf RC is liefst 30 centimeter minder hoog dan het origineel en daarbij geniet de raceauto eveneens van enkele aerodynamische pluspunten. De Leaf RC, waarvan het plaatwerk bestaat uit drie grote delen, is bijvoorbeeld voorzien van een enorme achtervleugel, een agressieve voorzijde en een behoorlijke diffuser. Bij elkaar maakt Nismo niet meer dan zes exemplaren, die niet in de verkoop zullen gaan.