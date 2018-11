Tesla Model 3-productie gaat lekker, nieuwe mijlpaal gehaald

Hoezee!

Nu de Tesla Model 3 voet heeft gezet op Europese grond, is het tijd voor Elon om eindelijk eens de productie te halen die hij beloofde. Het is bijna drie jaar geleden dat de Model 3 aangekondigd werd en veel wachtenden hebben nog steeds een order voor de auto openstaan. Aan de productie hoeft het in ieder geval niet meer te liggen: daarmee gaat het nu meer dan prima. Sterker nog: er is een belangrijke mijlpaal gehaald.

Er rollen momenteel gemiddeld 1.000 Model 3’s per dag(!) van de band, zo meldt Electrek. We kennen de negatieve geluiden jegens Tesla, maar voor een ‘opkomend’ bedrijf is dat zeer netjes. Het totaal gebouwde aantal Model 3’s liep vorige maand ook al flink op in de cijfers, dus Musk en co heeft niks te klagen.

Toch blijft het de vraag of dit getal haalbaar is voor elke dag vanaf nu. Musk zegt dat het lastig is en roept medewerkers op om divers te zijn. Zo moeten ze steeds in de gaten houden waar de meeste vertraging opgelopen wordt, en daar hun aandacht op richten. Verder wil Elon ook een nog goedkopere Model 3 maken, die zo’n 35.000 USD moet kosten. Om dat uit te laten komen, moet er eerst meer geld verdiend worden met de huidige ‘dure’ Model 3s.

Tesla on Tour was laatst in Nederland zodat potentiële klanten de auto in het echt konden zien. We gaan al vrij snel Model 3s met gele platen zien: in Q1 2019 gaat de auto hier in de verkoop.