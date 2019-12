Gaafste editie Range Rover Velar is niet voor jou

Het is geen Carbon Edition.

Een trend die ook de wat meer ‘normale’ auto’s heeft bereikt: speciale (en meestal gelimiteerde) edities. Vroegâh kwamen er speciale edities van auto’s die iets te vieren hadden of een succes hadden bereikt, die waren vervolgens ook daadwerkelijk beter, sneller of gaver. Denk aan de Mercedes 190E 2.5 Evo II. Maar tegenwoordig hoeft het helemaal niks meer te betekenen.

Neem de twee edities die neerstreken in ons land van de Land Rover Range Rover Velar: de Piet Boon Editie en de Carbon Edition. Niet om ze nou gelijk dood te gooien, want de Velar (rijtest) kan deze speciale looks allebei goed hebben, maar de reden dat ze kwamen is nooit bekend geworden. Gewoon, omdat het kan.

Dus moet je gewoon genieten van het visuele aspect. En wat betreft het visuele aspect is een nieuwe speciale editie van de Velar misschien wel het hoogtepunt. Oké, zwart op zwart op zwart op zwart moet je ding zijn, maar hij heet dan ook de Black Edition. Alles wat ook maar iets te maken heeft met zwart, wordt zwart op de Velar BE. Zwarte velgen, zwarte lakkleur, optiekpakket zwart, maar bijvoorbeeld ook getint Privacy Glass, zelfs het normaal groene logo is zwart. Zo krijgt de Velar wel een beetje een maffia-uitstraling. Wees dus op je hoede voor gasten met bivakmutsen en mitrailleurs in deze Velar.

Al hoef jij, even er vanuit gaande dat je gewoon in Nederland woont, niet zo op je hoede te zijn als je denkt. De Black Edition landt namelijk niet in ons land, maar alleen in thuisland Verenigd Koninkrijk. Het gaat om de uitvoering R-Dynamic, het hoogst haalbare niveau als je de SVAutobiography met V8 niet meerekent. In Nederland ben je dan zonder opties 82.200 euro kwijt, in het VK ligt die prijs op 56.995 pond (67.714 euro). Naast het feit dat de Velar Black in weinig landen wordt geleverd, worden er ook überhaupt weinig auto’s geleverd. 500 stuks, om precies te zijn. Je kan er eentje importeren, maar reken er niet op dat ze met het stuur links worden geleverd.