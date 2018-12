Gaan BMW en Mercedes samen platforms maken?

This is...the end...

Hoewel technologische vooruitgang doorgaans fascinerend en goed is, voel je in de autowereld tegenwoordig ook een zekere teughoudendheid tegenover het immer voortschrijdende innovatiespook. Nou zijn (sommige) mensen altijd al bang geweest voor alles wat nieuw is, maar in het verleden was de overlap van dit soort mensen en autoliefhebbers gevoelsmatig niet zo groot. We hebben de Venn-diagrammen er niet op nageslagen, maar recht vanuit de onderbuik is dit logisch te beredeneren: auto’s bestaan eigenlijk nog niet zo heel lang in de menselijke geschiedenis en waren dus juist zelf onderdeel van die ‘nieuwe technologie’. Bovendien zorgde technologische vooruitgang er tot op heden alleen maar voor dat auto’s nóg spannender, sneller en beter werden dan voorheen.

Maar is dat nog steeds zo? Zelfs al laten we de dystopische autonome toekomst waarin ‘RWD’ en lekker sturen niet meer uitmaakt nog even links liggen, zie je al een beweging richting eenheidsworst ontstaan op ’s heren wegen. We subsidiëren ons langzaam maar zeker voort naar een toekomst zonder plofmotor. Degenen die er nog zijn, worden al bijna allemaal de mond gesnoerd door één of meer stofzuigers. En die nieuwe elektromotoren zijn nog veel saaier. Amper bewegende delen, weinig karakter, allemaal dertien-in-een-dozijn spul. De diversiteit tussen merken wordt daardoor kleiner en het autolandschap minder leuk. Althans, dat lijkt de logische conclusie te zijn.

Want wat is er nu leuker dan een heftige discussie tussen bijvoorbeeld Mercedes en BMW-fanb0iZ? Het ene kamp getooid met gouden logo’s om de hals en het andere met tattoo’s op de borst en dan elkaar epische sneren geven op internet. Kentekenplaatleuzen zoals ‘als ik een Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi’ op BMW’s…heerlijk. Nog niet heel lang geleden waren dit soort taferelen schering en inslag, maar je ziet het tegenwoordig al een stuk minder vaak. Wellicht is dat een afspiegeling van de producten van beide merken, die mede door tech als adaptieve dempers ook een beetje naar elkaar toegegroeid zijn: Mercedes kan tegenwoordig (soms) ook sportief, BMW’s zijn veelal wat softer dan vroeger.

De gemiddelde klant maalt waarschijnlijk niet om deze verloren merkidentiteit, maar voor de liefhebbers is het een dikke pil om te slikken. Maar die liefhebbers kunnen zich opmaken voor nog dikkere pillen, want volgens Bloomberg gaan beide merken nog inniger samenwerken als ze toch al doen.

Op zich is het geen nieuws dat BMW en Mercedes (Daimler AG) stiekem vriendjes zijn. Héél lang geleden had Mercedes BMW zo goed als ingelijfd en zou de merknaam BMW volledig verdwijnen, maar Herbert Quandt stak daar een stokje voor. Daarna volgde bittere strijd, maar groeide er ook wederzijds respect. We schreven in 2009 bijvoorbeeld al dat beide merken een aandelenbelang in elkaar wilden verwerven (wat overigens niet doorging). Desondanks shopten de twee frenemies al lang samen voor nieuwe kleding en kaartendiensten.

Vorig jaar koelde de relatie wat af doordat BMW zich bedrogen voelde door Mercedes. Het laatste merk had het eerste er naar verluidt namelijk bijgelapt bij de Duitse autoriteiten in verband met een vermeend kartel tussen de grote Duitse autofabrikanten. Vanuit het kamp BMW kwamen er destijds geruchten dat ze voorgenomen gemeenschappelijke projecten met Daimler uit woede wilden opschorten. Onlangs plofte er echter een persberichtje in de mail dat de twee partijen de volgende stappen willen zetten om hun gezamenlijke mobiliteitsonderneming op poten te zetten, nu ze daar toestemming voor hebben gekregen van alle relevante mededingingsautoriteiten. Het lijkt dus weer allemaal pais en vree te zijn tussen de twee.

Sterker nog, er wordt nu (volgens bronnen van Bloomberg) zelfs gedacht aan het delen van hele platforms. De speculaas betreft in eerste instantie de voorwielaangedreven modellen van beide merken, oftewel de auto’s die stiekem toch al geen echte Mercedes of BMW zijn. Desalniettemin zullen de puristen not best pleased zijn over deze kostenbesparende maatregel. Maar ja, misschien is kosten besparen het nieuwe premium? Enfin, ik ga in ieder geval vast nadenken over een nieuwe hobby voor als alle auto’s dadelijk hetzelfde en saai zijn.