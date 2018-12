Vettel maakt briefje over opstelling van volgend jaar

Ik heb hier...een brief...van mijn moeder Sebastian Vettel.

Briefjes in de sport zijn momenteel vrijwel net zo heet als ’s lands economie. Onlangs werden deze beide feiten in een klap bewezen, doordat iets of iemand 35.000 Euro bood op het briefje van Dwight Lodeweges. Daar kocht je pre-WLTP nog ongeveer een Golf GTI (rijtest) voor! De hulptrainer van het Nederlands elftal stelde het kostbare kleinood op tijdens de immer nog beladen wedstrijd Duitsland-Nederland. Even later prikte onze nieuwe held Virgil van Dijk in de blessuretijd de 2-2 binnen terwijl hij ‘Böfflamott!’ exclameerde. Een causaal verband werd direct geïmpliceerd en zo breed mogelijk uitgemeten bij de NOS.

Gisteren probeerde Mark van Bommel iets van Dwight’s shine te pakken, door zijn eigen briefje op te stellen om de meest sympathieke club van Nederland langs AZ te loodsen. Hoewel ‘EINDHOVUHHH’ er in slaagde om Ajax-light te verslaan en winterkampioen te worden, faalde deze opzichtige poging van Marky Mark schromelijk.

Dat roept uiteraard de vraag af hoe Sebastian Vettel het eraf zou brengen als hij een briefje zou schrijven. En wat denk je? Precies dat heeft hij gedaan! In een emotionele kerstboodschap die onderschept is door F1 Writers laat SV5 zijn hart spreken:

Cari ragazzi, Una grande grazie per tuti quanti voi! Anche se ancora non siamo riusciti a riportare il titolo a Maranello, possiamo dirlo forte: abbiamo dato il massimo e dobiamo a continuare a farlo! Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto. Solo continuando a lavorare insieme come una squadra forte ed unita possiamo fare ‘il prossimo passo! Per impegno ed entusiasmo siamo una squadra fantastica! E io vi prometto che per il 2019 darò tutto il possibile per raggiungere il nostro grande obiettivo! Vi auguro tutto il meglio. Grazie mille. Sebastian.

Voor degenen die vroeger géén Italiaans geleerd hebben in de hoop toevallig een keer tegen Laura Pausini aan te lopen bij de lokale buurtsuper, bij deze de vertaling:

Beste menschen, Mijn dank is groot aan jullie allemaal. Ondanks dat we de titel nog niet naar Maranello hebben teruggebracht, kunnen we met overtuiging zeggen: we hebben ons best gedaan en dat moeten we blijven doen! Rol de mouwen op, we proberen beter en beter te communiceren en met vertrouwen en wederzijds respect elkaar te helpen bij alles. Alleen door samen te blijven werken als een sterk en verenigd team, kunnen we de volgende stap zetten! Voor toewijding en enthousiasme zijn we een fantastisch team! En ik beloof je dat ik voor 2019 alles zal doen wat ik kan om ons geweldige doel te bereiken! Ik wens iedereen het allerbeste. Heel erg bedankt. Sebastian.

Na het afgelopen jaar was een beetje extra motivatie misschien wel nodig voor de mannen (m/v) in rood, want hoewel Ferrari voor het eerst sinds circa 2012 weer echt lekker meedeed om de knikkers, gingen de beide hoofdprijzen van het seizoen toch gewoon naar team zilver. Dit was niet in de laatste plaats ook te danken aan Sebastian Vettel himself, die dankzij wat foutjes niet verder kwam dan de zesde plaats in onze eigen rijders-rangschikking.

Volgend seizoen zal uitwijzen of het lint bij Ferrari dit jaar zo strak gespannen was dat het nu geknapt is, of dat er toch nog wat rek inzat. Wat denk jij, helpt het briefje van Sebas in dat opzicht, of krijg je er vooral trek in een pizza Calzone door?

Image-Credit: Scuderia Ferrari via Twitter