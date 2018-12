Autoblog bezoekt F1-fabriek van Renault Sport

We bezoeken de Formule 1 fabriek van het Renault Sport F1 Team. In een aantal artikelen geven we jullie de ins & outs over alles wat er achter een Formule 1 team schuilgaat. Een inzicht in het leven van de wereld achter twee auto's die om het weekend anderhalf uur volgas moeten, zonder stuk te gaan. Maar vooral een inkijkje in het leven van de honderden mensen die ervoor zorgen dat twee coureurs hun rondjes kunnen maken. Vandaag deel 1: Enstone.

Het is een regenachtige dag en ik zit al een klein uur in een personenbusje onderweg naar Enstone. Een klein plaatsje net boven Oxford waar minder dan 1200 mensen wonen, verdeeld over ongeveer 450 huishoudens. Er staat een bijzondere oude kerk en een kapel. Er zijn twee pubs, een postkantoor en een paar winkels te vinden. De gemiddelde bewoner is waarschijnlijk ruim vijftig jaar oud en veel spannender dan de bingo op zaterdagochtend zal het hier normaal gesproken niet worden.

Toch is het juist het bezoek aan dit dorp waar ik het meest naar heb uitgekeken in lange tijd. Of liever gezegd: datgene wat dit dorp verder te bieden heeft. Toen ik vroeger op zondagmiddag voor de TV hing om de Marlboro McLaren van Ayrton Senna, de Williams van Nigel Mansell of de Benetton van Michael Schumacher te bewonderen, had ik niet gedacht dat ik ooit hier terecht zou komen.

Vroeger was ik gek van hoe raceauto’s eruit zagen, van het spektakel dat ermee gepaard ging. De looks, de geluiden, de geuren van rubber en benzine. We kennen allemaal de romantische associaties wel, maar hoe een motor werkte of een versnellingsbak? Hoe aerodynamica een auto beïnvloeden? De details van een onderstel? Het interesseerde me niet als kind. Ook niet als jong volwassene eigenlijk. Je had een motor, die moest sterk zijn om de wielen zo hard mogelijk te laten draaien. De waardering voor al die techniek is pas gaan groeien toen ik zelf meer met auto’s in aanraking kwam. Toen ik zelf ging rijden begon ik me pas te beseffen hoe belangrijk en interessant alles onder het plaatwerk eigenlijk is. En toen ik dankzij mijn schrijven (en later presenteren) voor Autoblog in aanraking kwam met die techniek, de mensen erachter, toen kwam alles in een stroomversnelling.

Uit het raam kijkend zie ik dat er nieuwe huizen gebouwd worden aan de rand van Enstone. Een flink project, niet twee huisjes maar een paar rijen met woningen. Het is een kleine weggever van het feit dat hier wel degelijk spannende dingen gebeuren. Zoals de die-hard F1-fans onder jullie ongetwijfeld weten, is Enstone namelijk de thuisbasis van Renault F1. En het is met die reden dat ik al een paar dagen vlinders in mijn buik heb.

Natuurlijk kom ik dankzij mijn werk voor Autoblog regelmatig in aanraking met allerlei mooie merken met prachtige techniek, tijdens persintroducties en sporadische fabrieksbezoeken. Het hoogst haalbare qua techniek in de automotive is uiteraard de Formule 1. Het is de raceklasse waar vrijwel alles wat met snel autorijden te maken heeft, tot het uiterste gedreven wordt. En hoewel de vooruitstrevendheid van de F1 in de automotive industrie naar mijn mening flink te leiden heeft onder de beperkende regelgeving van de FIA, is het toch de F1 die ons zaken gebracht heeft die we anders nooit gehad hadden.

De fabriek in Enstone huisvest het Renault Sport F1 Team, maar zo heeft het niet altijd geheten. Benetton Formula nam hier haar intrek in 1992 om tien jaar later omgedoopt te worden tot Renault F1 Team. Later nam Lotus de boel over maar in 2015 kocht Renault de fabriek terug. Sindsdien wordt er hard aan de weg getimmerd om Renault terug te brengen naar de top van de Formule 1. De fabriek heeft in haar bestaan 4 rijderstitels en drie constructeurstitels opgeleverd. De laatste van beide stammen uit 2006, toen Renault met Fernando Alonso de laatste wereldtitels binnensleepte.

Voordat jullie overigens boze brieven naar Enstone gaan sturen: de Renault motoren (inclusief die van Red Bull de afgelopen jaren) worden niet in Enstone ontwikkeld, daarvoor moeten we in Viry-Chatillon in Frankrijk zijn. In Enstone worden alle andere zaken ontwikkeld, onderverdeeld in de volgende onderdelen:

Chassisontwikkeling

F1 Racing Operations

Ontwerpafdeling

Fabricage (inclusief 3D-printen, CNC-machines, etc.)

Aerodynamica (inclusief een windtunnel geschikt voor 60% schaalmodellen)

Simulator (voor setup en ontwikkeling)

Operation room (een soort commandocentrum voor tijdens de races)

Human Performance Center (het trainingscentrum voor de rijders / talenten Renault Sport Academy)

De fabriek geeft 680 mensen een baan, onderverdeeld in 22 nationaliteiten. Sinds Renault de fabriek heeft teruggekocht is er 2000 m2 extra werkvloer en is de bestaande fabriek gemoderniseerd. Er zijn 50% meer mensen in dienst gekomen en het einde van de groei is nog niet in zicht. Of de nieuw gebouwde woningen die ik net zag daar een direct gevolg van zijn? Het zou maar zo kunnen. Het budget voor de fabriek is 300+ miljoen euro per jaar.

Er is een zes jarenplan om ervoor te zorgen dat Renault F1 terugkomt aan de top. In 2019 moet de basis versterkt worden met rijders Hulkenberg en Ricciardo. Het gat naar de Top 3 moet flink kleiner worden en Renault wil podiums scoren, maar ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan de voorbereiding op de seizoenen na 2019. Renault ziet vooral kansen vanaf 2021, als de regels op de schop gaan en alle teams gedwongen zullen worden om met radicaal andere auto’s te komen.

Kortom, er is een hoop te vertellen over de F1 fabriek van Renault. En vandaag ga ik het allemaal zien en meemaken. Er zijn echter wat beperkingen, waarvan de grootste voor de hand ligt: filmen en fotograferen wordt ons streng verboden. Derhalve zullen jullie het met mijn geschreven verhalen moeten doen. Omdat er veel te vertellen is, gaan we die verhalen een klein beetje spreiden. Deel 2 zal ingaan op het bouwen van een auto.