GZSZ: BMW is pisnijdig op ‘verrader’ Mercedes

In deze aflevering van Gute Zeiten, Slechte Zeiten: snitches get stitches.

Mercedes en BMW mogen achter de schermen dan veel vriendelijker met elkaar omgaan dan de respectievelijke fanb0iZ op fora doen vermoeden, maar op het moment heeft BMW tabak van Mercedes. Volgens de Sueddeutsche Zeitung (via Reuters) zijn ze in M√ľnchen absoluut niet te spreken over de rol die Daimler gespeeld heeft in de beslommeringen rondom het ‘kartel‘ dat zou bestaan tussen de grote Duitse fabrikanten. De concurrenten uit Stuttgart zouden hun M√ľnchense vrinden erbij gelapt hebben in de hoop op een lagere straf.

BMW heeft inmiddels overigens ontkend iets verkeerd te hebben gedaan, maar desalniettemin (of je zou kunnen stellen juist daarom) zijn BMW’s honcho’s not best pleased over de Duitse dolk die de concullega ze in de rug heeft gestoken. Het vertrouwen van BMW in Mercedes zou zelfs zodanig geschaad zijn dat toekomstige gezamenlijke projecten nu op losse schroeven staan.

Het is bekend dat BMW en Mercedes bijvoorbeeld samen onderdelen voor hun auto’s inkopen. De bedoeling was om dat verder uit te breiden. Daarnaast werken BMW en Mercedes (Daimler) samen met nog een aantal andere fabrikanten aan een netwerk voor het laden van EV’s. Tevens hebben ze samen met VAG/Audi Nokia’s kaartendienst HERE gekocht. Tenslotte stond er voor later dit jaar ook nog een alliantie/fusie op de rol tussen de respectievelijke Car-sharing platformen van de twee merken, te weten Car 2 Go (Daimler) en Drive Now (BMW).

De verwachting is dat deze projecten nu vertraging op zullen lopen en in sommige gevallen zal van uitstel wellicht ook afstel komen. BMW is naar verluidt namelijk niet teleurgesteld maar echt boos op Mercedes. Gevraagd naar commentaar heeft Mercedes voorlopig aangegeven ‘niet te willen reageren op speculaties in de media’. We vermoeden echter dat dit verhaal nog wel een staartje krijgt.

Image-Credit: @timd via autojunk.